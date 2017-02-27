sergey_sryvkin написав:Т.е. банки больше не хотят кредитовать бизнес, шевелить, рисковать и зарабатывать и процветать ?.
Всё наоборот. Бизнес не хочет кредитоваться, шевелиться, рисковать, зарабатывать и процветать под те проценты, под которые вы сдаете сейчас банку свои деньги. Поэтому! Банк сначала должен взять деньги у вас под маленький процент и дать кредит бизнесу под чуть больше и приемлемый. И тогда к банкам потянутся бизнесы ... А вам от этого в виде бонуса ВВП, рост и экономическое процветание.
sailed написав:Непогано так Приват підрізав місячний депозит з 11% до 8.75%. От вам і ревальвація. Так і до 3% дойдемо
п.с. по 11 користувався їхнім депо, зараз вже не бачу сенсу. Цікаво, наскільки великий буде відтік депозитів з банків?)
Понижение ставок по приват-вкладу с 7 процентов до 5%, и баксовых 1% еще ниже - было для меня самой крайней чертой, благодаря чему еще держал там мелочь. Сейчас однозначно на выход оттуда. Аналогично послал Ахметбанку и другие.
Ставки в 100 раз ниже того риска нахождения денег там (в Привате). Совсем за лохов уже держат.
Так это же для этого и делается, чтоб вы валили нах из банков! Весь мир так делает. Спекуляция закончилась. Забирай свои деньги и иди вкладывай их в бизнес. Шевели своими извилинами, крутись, рискуй, зарабатывай хороший процент, развивай экономику, увеличивай ВВП, плати налоги и сам процветай ... Вот ведь в чем смысл ставок.
а фондовый рынок у нас есть? как вкладывать в бизнес, если он не твой?
somilitark написав:Уже почти 6 последних лет ставки вниз,прикрутили налоги в размере 19.5%,а вы только очухались?
Если живёте не на откровенном хуторе,то есть ставочки попривлекательнее,это что такой вид мазохизма,взять самый неадекватный вид вклада и строить по нему догадки и теории заговоров?
Ваши комментарии в мою сторону уже не в первый раз какие-то язвительные. Лучше заигнорьте и идите с миром.
Я где-то писал про теории заговоров? Я написал что перестаю пользоваться депозитами привата потому что они окончательно утратили для меня свою привлекательность. Именно месячные депозиты были интересны тем, что через них деньги выводились в наличку. Теперь я этого делать не буду.
Востаннє редагувалось sailed в П'ят 10 січ, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Из банков целенаправленно выжимают, чтобы: 1. снять с государства проблемы по защите прав граждан (всякие фонды гарантирования, и т.д.) 2. "Помочь" пиплу спалить свои деньги в разных "альтернативах" банкам, и сказать что пипл сам виноват 3. Мутить керманычам междусобойчики с валютами и займами, а профит делить между собой, а убытки вешать на бюджет. И совсем необязательно на этот "праздник жизни" приглашать "пересичных" 4. В итоге оставить для государства только "прибыльные виды деятельности", типа сбора налогов, тарифов монополистов, и прочих "долгов Родине" - т.е. стрижку овец. А от всех "затратных статей" - отказаться (типа гарантированный медицинской помощи, образования, защиты прав человека и т.д.). Из затрат можно составить только минимально необходимые для поддержания необходимого поголовья овец (типа бесплатных родов, "бебибоксов", минимальной помощи чтоб с голоду не сдохнуть)
По сути государства превратились в ЗАО, где профитом распоряжаются "мажоритарии" в лице керманычей, а "миноритарии" (пересичные) - превратились в рабов, которые могут только подчиняться власти мажоритариев, и не могут ничего изменить
Ні фіга не зрозумів - що насправді він хотів сказати ... Оце , наприклад , що : ... наслідком існування тіньового сектору економіки в Україні є розрив між реальною і формальною системою грошового обігу. Про феодалізм там і т.д. - ну нехай . Якісь думки незавершені ...
sailed написав:Ваши комментарии в мою сторону уже не в первый раз какие-то язвительные. Лучше заигнорьте и идите с миром.
Я где-то писал про теории заговоров? Я написал что перестаю пользоваться депозитами привата потому что они окончательно утратили для меня свою привлекательность. Именно месячные депозиты были интересны тем, что через них деньги выводились в наличку. Теперь я этого делать не буду.
Заговор против бедных депозитчиков,которых устраивают только двузначные ставки по депозитам,даже если инфляция ниже 5-ти процентов. Или вы не понимаете понятия синонимов и выдержки сути? Да и что за недоразвитые депозиты длиной в несколько недель,где в мире есть такое? Только у нас,за кордоном либо депо сроком от года,либо текущие счета,за которые надо приплачивать,а у нас пока рай для депозитчика,но вам кажется этого мало( Банки наверное будут плакать,когда потеряют такого выгодного и увесистого клиента.
Если вы увидели язвительность,то скорее надо задать вопрос себе: а может я написал пост как 6-ти летний ребёнок, одновременно держащийся за мамину юбку?( Судя по понтам,типа меседжей лучше уже спустить все деньги на амортизацию авто,то вам явно меньше 30-ти и вы думаете,что ни старость,ни пенсия,ни проблемы сохранения заработанного вас никогда не коснутся,лучше жить одним днём и тратить всё,эта модель поведения заслуживает внимания,но у меня даже 20-ти летний сын с неё соскочил,а некоторые даже в 60 не понимают что да как,но тогда как правило начинаются активные камлания на государство,мол почему оно мне не дало достаточных благ или недодало квартиры и сбережений,вместе с пенсией)))
По курсу,НБУ прибивает гвоздями к 23.93,даёт шанс слиться задорого,кому надо конечно...
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 10 січ, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.