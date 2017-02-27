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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:20
sailed написав:
Непогано так Приват підрізав місячний депозит з 11% до 8.75%.
От вам і ревальвація. Так і до 3% дойдемо
п.с. по 11 користувався їхнім депо, зараз вже не бачу сенсу. Цікаво, наскільки великий буде відтік депозитів з банків?
)
Можливо у багатьох ще довго буде «притік», а не «відтік» з Привату
Мені, наприклад, «приплило» кілька кіло гривнє-% та деяких «інших доходів». Для диверсифікації там же одразу купив і поповнив 30 баксів на 4-% стовп
, 20 євро – на 1,25-% стовп
, ну а решту (левову частку гривні) - на 17-% стовп
.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:20
somilitark написав:
Заговор против бедных депозитчиков,которых устраивают только двузначные ставки по депозитам,даже если инфляция ниже 5-ти процентов.
Причём тут ставки по депозитам к рисованной инфляции "ниже 5%" ?
1. Такая цифра инфляции может посостязаться с наглостью рос. пропаганды, которая тоже вещает про вечный ріст
2. Ставки по кредитам у нас почему-то двух-трёх-значные хоть при "25% безналоговых по депозиту", хоть при "европейских" ставках. Почему?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:26
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:28
Вкладчик1234 написав: somilitark написав:
Заговор против бедных депозитчиков,которых устраивают только двузначные ставки по депозитам,даже если инфляция ниже 5-ти процентов.
Причём тут ставки по депозитам к рисованной инфляции "ниже 5%" ?
1. Такая цифра инфляции может посостязаться с наглостью рос. пропаганды, которая тоже вещает про вечный ріст
2. Ставки по кредитам у нас почему-то двух-трёх-значные хоть при "25% безналоговых по депозиту", хоть при "европейских" ставках. Почему?
Реально можно сейчас кредитоваться под 18 или 17%(инодочки),думаю ставки и дальше будут снижаться,относительно рисованной инфляции,смотря по каким параметрам вы судите,по моей потребительской корзине думаю укладываемся в 5% за год.
А ставки по депо это есть отражение политики НБУ,да если бы не иностранцы,то ставка была бы выше,но нас потихоньку интегрируют в цивилизованный мир,именно поэтому принимается адекватный бюджет под присмотром МВФ,дают нерезам гарантии на высшем уровне,отсюда автоматом имеем и курс и снижающиеся ставки.
Вы по природе обвалист,не можете реально взглянуть на вещи,но я вам могу по секрету поведать,что не всэ так погано у нашому доми)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:33
Вчера НБУ не выходил на межбанк, рынок как раз вчера самобалансировался, ну а сегодня похоже продавцов стало больше.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:36
Libo написав: sergey_sryvkin написав:
Т.е. банки больше не хотят кредитовать бизнес, шевелить, рисковать и зарабатывать и процветать ?.
Всё наоборот.
Бизнес не хочет кредитоваться, шевелиться, рисковать, зарабатывать и процветать под те проценты, под которые вы сдаете сейчас банку свои деньги.
Поэтому! Банк сначала должен взять деньги у вас
под маленький процент и дать кредит бизнесу под чуть больше и приемлемый. И тогда к банкам потянутся бизнесы ...
А вам от этого в виде бонуса ВВП, рост и экономическое процветание.
А своими
деньгами собственник(ки) банка не хочет кредитовать почему то , нету денег или нема дурних рисковать?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:47
Libo написав: sergey_sryvkin написав:
Т.е. банки больше не хотят кредитовать бизнес, шевелить, рисковать и зарабатывать и процветать ?.
Всё наоборот.
Бизнес не хочет кредитоваться, шевелиться, рисковать, зарабатывать и процветать под те проценты, под которые вы сдаете сейчас банку свои деньги.
Поэтому! Банк сначала должен взять деньги у вас под маленький процент и дать кредит бизнесу под чуть больше и приемлемый. И тогда к банкам потянутся бизнесы ...
А вам от этого в виде бонуса ВВП, рост и экономическое процветание.
С удовольствием дам деньги банку под маленький процент, когда гривня будет хотя бы так же стабильна, как доллар.
Давать же гривню под 3-5% при регулярных кратных девалах - просто идиотизм.
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sergey_sryvkin
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