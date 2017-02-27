Libo написав:Так это же для этого и делается, чтоб вы валили нах из банков! Весь мир так делает. Спекуляция закончилась. Забирай свои деньги и иди вкладывай их в бизнес. Шевели своими извилинами, крутись, рискуй, зарабатывай хороший процент, развивай экономику, увеличивай ВВП, плати налоги и сам процветай ... Вот ведь в чем смысл ставок.
Повністю із вами погоджуюсь. Але.. Що робити із заощадженнями пересічному у кого під подушкою 1-3 тис на "чорний день". Куди такий мізер інвестувати? Спочатку частину їх з'їла девальвація. Всі почали хомячити $ замість гривні і тепер їх з'їла ревальвація (ціни в гривні не знизились). Як бути із всіма цими людьми яких держава "кидає" при першій же можливості?
ПС: На Прикарпатті проблеми у деревообробників і хіміків (проблеми серйозні більшою мірою через дорогу гривню).
ПС:ПС: Скинув сьогодні частину по 24 По 24,10 вже не встиг. Хотів розкидати гривню на стовпці, а тепер вагаюсь. Буду чекати 7-річок по ОВДП а тоді вирішу. Поки що помариную гривню під 10% на поточці.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти .............10.01.2020...............11.01.2020 дата розрахунку...........09.01.2020...............10.01.2020 Євро............................26,7998..................26,5874 Долар США..................24,119...................23,9677 После полудня гривна укрепилась еще на копейку. Открылись расширением спреда на 1.5 копейки вниз. В 10-20 начали уверенное снижение. За 25 минут опустились на 7 копеек, после чего наступила небольшая пауза. Похоже, что снижение остановила интервенция регулятора. С 11 начался новый 25-минутный этап снижения, результатом которого стали 5 копеек. После этого наступила стабильность, незадолго до полудня спред сузился сверху до 2 копеек. Перед обедом опустились еще на 3 копейки и стабилизировались уже надолго. Традиционного послеобеденного движения не случилось. Официальный курс встретили котировками 23.9300 - 23.9500. За день котировки понизились на 15 копеек относительно открытия и на 16.5 относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 28.2701 (-430) 2018 - 28.3288 (-436)
2017 - 27.1868 2016 - 23.5027
sergey_sryvkin написав:С удовольствием дам деньги банку под маленький процент, когда гривня будет хотя бы так же стабильна, как доллар.
Давать же гривню под 3-5% при регулярных кратных девалах - просто идиотизм.
Кратные девалы случаются не чаще, чем раз в 4-5 лет. Сколько времени нужно, чтобы убедиться в наступлении стабильности и прекращении кратных девалов?
За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов 3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»
edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов 3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»
Нефедов - красава! При ревальвации цифры в долларах лучше смотрятся
если вы все еще не уверены, что покупка драгметалла является, возможно, лучшей защитой капитала, то просто посмотрите, что делают богачи. Я уверен, что вы видели кучу миллиардеров в новостях из Давоса и других престижных форумов. Они любят обсуждать свои инвестиции в Apple, Amazon, облигации и другие активы. Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов. Однако почти никто из них не говорит публично о золоте. Я проработал на Wall Street несколько десятилетий, а также жил среди своих коллег в Нью-Йорке и Гринвиче. Я часто проводил время с гуру индустрии хедж-фондов и могу точно сказать, что каждый из них владел физическим золотом, которое хранилось не в банке. Каждый.
sailed написав:somilitark охох, где вы там увидели понты? В сумме на недвигу?) Вот это понтанулся так понтанулся. Ваши обвинения скорее о вашем возрасте нелестно говорят. По двузначным ставкам - держать гривну на депозите оправданно когда ставки именно двузначные. Ниже - выделка не стоит овчинки. Еще буквально пару месяцев назад вы тут на форуме плакали по поводу того куда это гривну загоняют. Уже заметил, вы как флюгер, дуете туда куда вам удобно (попутно успевая поучать форумчан), однако направление ваше часто меняется. Закончу эти бесполезные разговоры. Хорошего дня.
В принципе, если вести учет своего капитала в «настоящих деньгах», т.е. долларах США, нет особой разницы двузначные или однозначные ставки по гривнедепо. Гораздо важнее, есть ли реальные предпосылки к девалу гривни, и на сколько большим может быть этот девал. Т.е., если нет таких предпосылок, вполне выгодно держать гривну и под 5-10 % (при валютных ставках менее 1%) и плавно-постепенно из нее выходить при нарастании соответствующих предпосылок.
И наоборот, нет особого смысла держать гривну даже на 20-50% депо, если есть реальные предпосылки к кратному девалу. ИМХО, сейчас нет предпосылок к значительному девалу гривны в перспективе нескольких месяцев (или другими словами вероятность кратного девала гривны достаточно низкая) . Соответственно и депо-ставки по гривне около 10% (при валютных менее 5%) могут быть достаточно привлекательными (при условии последующего своевременного выхода из гривне-депо в случае увеличения вероятности значительного девала)
Правда проблема в том, что каждый определяет вероятность (величину, время) девала по-своему. Соответственно, кто-то богатеет, а кто-то беднеет (или остается на нуле)