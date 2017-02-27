Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:40

sailed написав: somilitark охох, где вы там увидели понты? В сумме на недвигу?) Вот это понтанулся так понтанулся. Ваши обвинения скорее о вашем возрасте нелестно говорят.

По двузначным ставкам - держать гривну на депозите оправданно когда ставки именно двузначные. Ниже - выделка не стоит овчинки. Еще буквально пару месяцев назад вы тут на форуме плакали по поводу того куда это гривну загоняют. Уже заметил, вы как флюгер, дуете туда куда вам удобно (попутно успевая поучать форумчан), однако направление ваше часто меняется. Закончу эти бесполезные разговоры. Хорошего дня. охох, где вы там увидели понты? В сумме на недвигу?) Вот это понтанулся так понтанулся. Ваши обвинения скорее о вашем возрасте нелестно говорят.По двузначным ставкам -. Ниже - выделка не стоит овчинки. Еще буквально пару месяцев назад вы тут на форуме плакали по поводу того куда это гривну загоняют. Уже заметил, вы как флюгер, дуете туда куда вам удобно (попутно успевая поучать форумчан), однако направление ваше часто меняется. Закончу эти бесполезные разговоры. Хорошего дня.

В принципе, если вести учет своего капитала в «настоящих деньгах», т.е. долларах США, нет особой разницы двузначные или однозначные ставки по гривнедепо. Гораздо важнее, есть ли реальные предпосылки к девалу гривни, и на сколько большим может быть этот девал. Т.е., если нет таких предпосылок, вполне выгодно держать гривну и под 5-10 % (при валютных ставках менее 1%) и плавно-постепенно из нее выходить при нарастании соответствующих предпосылок.И наоборот, нет особого смысла держать гривну даже на 20-50% депо, если есть реальные предпосылки к кратному девалу. ИМХО, сейчас нет предпосылок к значительному девалу гривны в перспективе нескольких месяцев (или другими словами вероятность кратного девала гривны достаточно низкая) . Соответственно и депо-ставки по гривне около 10% (при валютных менее 5%) могут быть достаточно привлекательными (при условии последующего своевременного выхода из гривне-депо в случае увеличения вероятности значительного девала)Правда проблема в том, что каждый определяет вероятность (величину, время) девала по-своему. Соответственно, кто-то богатеет, а кто-то беднеет (или остается на нуле)