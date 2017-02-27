edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов 3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»
Нефедов - красава! При ревальвации цифры в долларах лучше смотрятся
edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов 3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»
Спасет ли этот радостный твит Нефедова ? Говорят, не оправдал надежд турборежима, ищут срочно замену.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Realist написав:Що робити із заощадженнями пересічному у кого під подушкою 1-3 тис на "чорний день". Куди такий мізер інвестувати?
Пусть отнесут их под сегодняшний процент в Ощад или другой надженый банк. Если боятся, то пусть хранят под матрасом. В чем проблема? Вопрос же в другом. Рантье, т.е. людей живущих на процент, в мире совсем мало. В США миллионеры работают, чтоб было на жизнь. На свой миллион в банке он получает всего $15 тыщ в год. За эти деньги там может экономно прожить прожить только нищий на лавке. И это на проценты с миллиона! А в Украине каждая выскочка, заработавшая 100 тыщ гривен, считает, что государство должно создать такие условия, чтоб оно могло красиво жить на проценты от них … Всем арбайтен!
еще пол года назад хотел продать ком недвигу. аренда была ниже, чем если бы я положил после продажи средства на депозит. с нового года стоимость аренды увеличилась, а депоз.ставки упали. теперь не выгодно продавать ком недвигу и держать на деле монеты. выгодно сдавать недвигу в аренду, т.к. доход с аренды стал немного выше, чем депозит. да и часть свободных денег не под матрасом лежат, а в бетоне, который становится опять хорошим доходом. а если действительно заработает программа по ипотеке с нормальными процентами, то сразу все начнут переходить с депозитов в недвигу.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:аренда была ниже, чем если бы я положил после продажи средства на депозит. с нового года стоимость аренды увеличилась, а депоз.ставки упали. теперь не выгодно продавать ком недвигу и держать на деле монеты. выгодно сдавать недвигу в аренду, т.к. доход с аренды стал немного выше, чем депозит.
А яка цифірь?
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Вітаюсь совсіма. 17:00 Після двох шагів зелених, один шаг червоний. Більше впали по аску, не хочуть купувати!
11:00
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Вкладчик1234 написав:1. Почему-то банки предпочитают складировать деньги на овернайтах, а не кредитовать 2. У нас это работает разве что в гос.секторе и корпоративном. А в потребительском - связи нет на 99%. У нас банки берут "дешевые деньги по учётной ставке НБУ, у самого НБУ", чтобы кредитовать население?
Вобщем эту "теорию" я и сам знаю, а практика в Украине работает иначе
Откровенно говоря, я не знаю предпочитают ли банки складировать средства на овернайтах. Но видится взаимосвязь между пунктами 1 и 2. Если нет спроса у физлиц и субъектов хозяйствования на кредиты по ставке выше чем учетная НБУ (дорогой ресурс), то коммерческий банк имеет возможность разместить средства (собственные и привлеченные), например, на депозите в НБУ.