Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:47

Realist написав: Що робити із заощадженнями пересічному у кого під подушкою 1-3 тис на "чорний день". Куди такий мізер інвестувати?

Що робити із заощадженнями пересічному у кого під подушкою 1-3 тис на "чорний день". Куди такий мізер інвестувати?

Пусть отнесут их под сегодняшний процент в Ощад или другой надженый банк. Если боятся, то пусть хранят под матрасом. В чем проблема?Вопрос же в другом. Рантье, т.е. людей живущих на процент, в мире совсем мало. В США миллионеры работают, чтоб было на жизнь. На свой миллион в банке он получает всего $15 тыщ в год. За эти деньги там может экономно прожить прожить только нищий на лавке. И это на проценты с миллиона!А в Украине каждая выскочка, заработавшая 100 тыщ гривен, считает, что государство должно создать такие условия, чтоб оно могло красиво жить на проценты от них …Всем арбайтен!