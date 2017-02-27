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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3424342534263427>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 84
ниже 23
7%
6
23.01-23.50
15%
13
23.51-24.0
15%
13
24.01-24.5
17%
14
24.51-25.0
13%
11
25.01-25.5
12%
10
25.51-26
8%
7
выше 26
12%
10
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:45

  SAndriy1 написав:
  edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов
3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»

Нефедов - красава!
При ревальвации цифры в долларах лучше смотрятся ;)


ага, бо в гривнах наверняка меньше получилось :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов
3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»


Спасет ли этот радостный твит Нефедова ? Говорят, не оправдал надежд турборежима, ищут срочно замену.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:47

  Realist написав:Що робити із заощадженнями пересічному у кого під подушкою 1-3 тис на "чорний день". Куди такий мізер інвестувати?


Пусть отнесут их под сегодняшний процент в Ощад или другой надженый банк. Если боятся, то пусть хранят под матрасом. В чем проблема?
Вопрос же в другом. Рантье, т.е. людей живущих на процент, в мире совсем мало. В США миллионеры работают, чтоб было на жизнь. На свой миллион в банке он получает всего $15 тыщ в год. За эти деньги там может экономно прожить прожить только нищий на лавке. И это на проценты с миллиона! :shock:
А в Украине каждая выскочка, заработавшая 100 тыщ гривен, считает, что государство должно создать такие условия, чтоб оно могло красиво жить на проценты от них …
Всем арбайтен! :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:49

  greenozon написав:
  Proofy написав:
  sailed написав:Непогано так Приват підрізав місячний депозит з 11% до 8.75%.
От вам і ревальвація. Так і до 3% дойдемо :(

п.с. по 11 користувався їхнім депо, зараз вже не бачу сенсу. Цікаво, наскільки великий буде відтік депозитів з банків?)
даже 11 это издевательство. Держу на свободных деньгах под 12


можна під 15 (% на залишок по картрахунку, грн)
деякі банки (все ще) таке пропонують


Подскажите, плиз, где? Спасибо
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:08

  Mazay256 написав:Подскажите, плиз, где? Спасибо

газмяс
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:14

еще пол года назад хотел продать ком недвигу.
аренда была ниже, чем если бы я положил после продажи средства на депозит.
с нового года стоимость аренды увеличилась, а депоз.ставки упали.
теперь не выгодно продавать ком недвигу и держать на деле монеты. выгодно сдавать недвигу в аренду, т.к. доход с аренды стал немного выше, чем депозит.
да и часть свободных денег не под матрасом лежат, а в бетоне, который становится опять хорошим доходом.
а если действительно заработает программа по ипотеке с нормальными процентами, то сразу все начнут переходить с депозитов в недвигу. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:аренда была ниже, чем если бы я положил после продажи средства на депозит.
с нового года стоимость аренды увеличилась, а депоз.ставки упали.
теперь не выгодно продавать ком недвигу и держать на деле монеты. выгодно сдавать недвигу в аренду, т.к. доход с аренды стал немного выше, чем депозит.

А яка цифірь?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:26

...

п.с. по 11 користувався їхнім депо, зараз вже не бачу сенсу. Цікаво, наскільки великий буде відтік депозитів з банків?)[/quote]даже 11 это издевательство. Держу на свободных деньгах под 12[/quote]

можна під 15 (% на залишок по картрахунку, грн)
деякі банки (все ще) таке пропонують[/quote]

Подскажите, плиз, где? Спасибо[/quote]

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https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:27

Курси на зараз - майже все почервоніло


Вітаюсь совсіма.
17:00
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Після двох шагів зелених, один шаг червоний.
Більше впали по аску, не хочуть купувати!

11:00
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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:28

  Вкладчик1234 написав:1. Почему-то банки предпочитают складировать деньги на овернайтах, а не кредитовать
2. У нас это работает разве что в гос.секторе и корпоративном. А в потребительском - связи нет на 99%. У нас банки берут "дешевые деньги по учётной ставке НБУ, у самого НБУ", чтобы кредитовать население?

Вобщем эту "теорию" я и сам знаю, а практика в Украине работает иначе


Откровенно говоря, я не знаю предпочитают ли банки складировать средства на овернайтах. Но видится взаимосвязь между пунктами 1 и 2. Если нет спроса у физлиц и субъектов хозяйствования на кредиты по ставке выше чем учетная НБУ (дорогой ресурс), то коммерческий банк имеет возможность разместить средства (собственные и привлеченные), например, на депозите в НБУ.
tumos
 
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