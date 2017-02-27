sailed написав: П,С, И что это вообще за банковская система где
Загально добова ліквідність ЗАШКАЛЮЄ і встановлює РЕКОРДИ!
При цьому Нічні розміщення в НБУ ще більше виросли і вони вже майже на третину більші за коррахунки. Вже 73 банків долучились до цієї неринкової годувальниці НБУ.
За моїми припущеннями більша половина бумаг ОВГЗ тримає банківська система (якщо в когось є інфо структури тримачів бумаг, то прошу поділитись). Банки не хочуть (знижати % по кредитах), або не можуть (надавати кредити у зв"язку з великими ризиками), але працювати повинен та давати дохід. Пилесосять депозити, перекидають в ОВГЗ. Ось на ці % в різниці і живуть! А валюта, яку банкам (якщо не іноземці) не має куди пристроїти, або когось прокредитувати? Тому і була придумана ця комбінашка разом з нацбанком: ми вам - валюта, ви нам - стабільну гривню. Відсоткові ставки по ОВГЗ - вниз, тому і депозити - вниз.
молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)
укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)
укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают
Газ -26%, ГСМ -7%. Пользуютса этим все. Вот и выходит средняя 5%.
молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)
укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают
Газ -26%, ГСМ -7%. Пользуютса этим все. Вот и выходит средняя 5%.
перестал пользоваться газом (вернее сократил потребление в 10 раз), перешел на тепловые насосы)))