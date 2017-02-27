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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3424342534263427

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 85
ниже 23
7%
6
23.01-23.50
15%
13
23.51-24.0
15%
13
24.01-24.5
16%
14
24.51-25.0
13%
11
25.01-25.5
12%
10
25.51-26
8%
7
выше 26
13%
11
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:40

  Alex2007 написав:
  sailed написав:
П,С, И что это вообще за банковская система где
Загально добова ліквідність ЗАШКАЛЮЄ і встановлює РЕКОРДИ!

При цьому Нічні розміщення в НБУ ще більше виросли і вони вже майже на третину більші за коррахунки. Вже 73 банків долучились до цієї неринкової годувальниці НБУ.
:shock:


За моїми припущеннями більша половина бумаг ОВГЗ тримає банківська система (якщо в когось є інфо структури тримачів бумаг, то прошу поділитись). Банки не хочуть (знижати % по кредитах), або не можуть (надавати кредити у зв"язку з великими ризиками), але працювати повинен та давати дохід.
Пилесосять депозити, перекидають в ОВГЗ. Ось на ці % в різниці і живуть! А валюта, яку банкам (якщо не іноземці) не має куди пристроїти, або когось прокредитувати? Тому і була придумана ця комбінашка разом з нацбанком: ми вам - валюта, ви нам - стабільну гривню.
Відсоткові ставки по ОВГЗ - вниз, тому і депозити - вниз.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:57

  somilitark написав:
по моей потребительской корзине думаю укладываемся в 5% за год.


https://finclub.net/ua/news/richna-infl ... UM0NSyhkGs

молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)

укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:14

  prodigy написав:
  somilitark написав:
по моей потребительской корзине думаю укладываемся в 5% за год.


https://finclub.net/ua/news/richna-infl ... UM0NSyhkGs

молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)

укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают :mrgreen:

Газ -26%, ГСМ -7%. Пользуютса этим все. Вот и выходит средняя 5%.
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:18

все предельно ясно: если в мире все хорошо-в Украине тоже будет все хорошо

https://vesti.ua/business/finance/valyu ... n_get_more
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:21

  escobar написав:
  prodigy написав:
  somilitark написав:
по моей потребительской корзине думаю укладываемся в 5% за год.


https://finclub.net/ua/news/richna-infl ... UM0NSyhkGs

молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)

укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают :mrgreen:

Газ -26%, ГСМ -7%. Пользуютса этим все. Вот и выходит средняя 5%.


перестал пользоваться газом (вернее сократил потребление в 10 раз), перешел на тепловые насосы)))

п.с. средняя может быть притянута за уши и к 4,5%

https://www.youtube.com/watch?v=1sHoie_KRDs&t=534s
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:33

21 грн за доллар

Национальная валюта в следующем году может укрепиться до отметки в 21 гривню за доллар, и это будет важным фактором для дальнейшего снижения инфляции

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance ... fNtgpjzqDE
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:21

Нацбанк стоял на скупку мертво.
По предварительным оценкам взял сегодня на борт 100-150 млн долл.
antey1969
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