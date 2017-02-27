Доллар упал до 60 рублей впервые с 2018 года

Рубль после непродолжительной паузы вернулся к росту Московской бирже.

Благодаря притоку иностранного капитала в акции и гособлигации, надеждам на снижение ставки ЦБ РФ и включенным на полною мощность «печатным станкам» в США, Европе и Японии, курс доллара на торгах в пятницу впервые с мая 2018 году упал ниже 61 рубля.



На 18.47 мск сделки с расчетом «завтра» проходили по 60,8775 рубля за доллар и 67,65 рубля за евро. Американская валюта подешевела на 41 копейку за день и 1,11 рубля с начала года, а европейская - на 38 копеек и 1,81 рубля соответственно.

На российский рынок снова хлынул поток денег западных фондов, открывших лимиты на 2020 год: по данным EPFR, за неделю по 8 января нерезиденты вложили 170 млн долларов ценные бумаги российских компаний и правительства РФ.

Исторические рекорды обновили индекс МосБиржи (3130,92 пункта) и индекс RGBI (151,13 пункта, отслеживающий цены облигаций федерального займа. Рекордно за год (+0,75%) взлетели котировки 7-летних ОФЗ 26207, доходность которых в пятницу едва не упала ниже 6% годовых.

Ситуация на рынке близка к эйфории, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: Россия напрямую не участвует в торговых войнах, а новые санкции против Ирана могут взвинтить цены на нефть до 70 долларов за баррель Brent.

Первый квартал традиционно самый сильный для рубля, напоминает аналитик Nordea Татьяна Евдокимова: приток валюты от экспорта максимальный, а ее отток - наоборот на минимумах. Статистика в 2005 года показывает, что рубль укрепляется с вероятностью 47% в январе, 53% - в феврале и 60% - в марте, отмечает Евдокимова: это лучшие цифры за год, если не считать сентября, когда шансы на рост составляют 57%.

Минфин накануне анонсировал планы продать ОФЗ на 600 млрд рублей за три месяца. Это на треть больше, чем в четвертом квартале, напоминает аналитик Росбанка Юрий Тулинов, а значит, Минфин ждет денег нерезидентов, которые будут толкать рубль еще выше.

Праздник жизни на рынках организовали центробанки, заливающие ликвидность в систему со скоростью 90 млрд долларов в месяц, или 1,1 триллиона в год отмечает BofA Global Research. И хотя рубль выглядит переоцененным, а его адекватные уровни это 64-65 за доллар, ралли может продолжиться, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: «Все тренды по доллару как краткосрочные, так и среднесрочные, направлены вниз, а ближайшей поддержкой для американской валюты выступает уровень 60,7 рубля».

Ложкой дегтя может стать разве что скупка валюты акционерами «Лукойла», предупреждают аналитики Сбербанк CIB: компания выплатила промежуточные дивиденды, и для держателей депозитарных расписок в ближайшие дни придется конвертировать 800 млн долларов.

