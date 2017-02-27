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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3425342634273428>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 85
ниже 23
7%
6
23.01-23.50
15%
13
23.51-24.0
15%
13
24.01-24.5
16%
14
24.51-25.0
13%
11
25.01-25.5
12%
10
25.51-26
8%
7
выше 26
13%
11
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:40

  Alex2007 написав:
  sailed написав:
П,С, И что это вообще за банковская система где
Загально добова ліквідність ЗАШКАЛЮЄ і встановлює РЕКОРДИ!

При цьому Нічні розміщення в НБУ ще більше виросли і вони вже майже на третину більші за коррахунки. Вже 73 банків долучились до цієї неринкової годувальниці НБУ.
:shock:


За моїми припущеннями більша половина бумаг ОВГЗ тримає банківська система (якщо в когось є інфо структури тримачів бумаг, то прошу поділитись). Банки не хочуть (знижати % по кредитах), або не можуть (надавати кредити у зв"язку з великими ризиками), але працювати повинен та давати дохід.
Пилесосять депозити, перекидають в ОВГЗ. Ось на ці % в різниці і живуть! А валюта, яку банкам (якщо не іноземці) не має куди пристроїти, або когось прокредитувати? Тому і була придумана ця комбінашка разом з нацбанком: ми вам - валюта, ви нам - стабільну гривню.
Відсоткові ставки по ОВГЗ - вниз, тому і депозити - вниз.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:57

  somilitark написав:
по моей потребительской корзине думаю укладываемся в 5% за год.


https://finclub.net/ua/news/richna-infl ... UM0NSyhkGs

молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)

укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:14

  prodigy написав:
  somilitark написав:
по моей потребительской корзине думаю укладываемся в 5% за год.


https://finclub.net/ua/news/richna-infl ... UM0NSyhkGs

молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)

укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают :mrgreen:

Газ -26%, ГСМ -7%. Пользуютса этим все. Вот и выходит средняя 5%.
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:18

все предельно ясно: если в мире все хорошо-в Украине тоже будет все хорошо

https://vesti.ua/business/finance/valyu ... n_get_more
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:21

  escobar написав:
  prodigy написав:
  somilitark написав:
по моей потребительской корзине думаю укладываемся в 5% за год.


https://finclub.net/ua/news/richna-infl ... UM0NSyhkGs

молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)

укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают :mrgreen:

Газ -26%, ГСМ -7%. Пользуютса этим все. Вот и выходит средняя 5%.


перестал пользоваться газом (вернее сократил потребление в 10 раз), перешел на тепловые насосы)))

п.с. средняя может быть притянута за уши и к 4,5%

https://www.youtube.com/watch?v=1sHoie_KRDs&t=534s
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:33

21 грн за доллар

Национальная валюта в следующем году может укрепиться до отметки в 21 гривню за доллар, и это будет важным фактором для дальнейшего снижения инфляции

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance ... fNtgpjzqDE
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:21

Нацбанк стоял на скупку мертво.
По предварительным оценкам взял сегодня на борт 100-150 млн долл.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:33

Національний банк України
1 ч. ·
Національний банк вдвічі збільшує ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків – до 10% від їхнього регулятивного капіталу.

Це розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку приблизно на 400 млн дол. США та збільшить їхню роль у згладжуванні надмірних курсових коливань за рахунок власної валютної позиції.

За оцінками Національного банку, попереднє збільшення лімітів валютної позиції банків у середині 2018 року не мало негативних ефектів для валютного ринку України та не збільшило тиск на гривню. Навпаки, воно мало наслідком збільшення обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку і зменшення курсової волатильності.

Детальніше - http://bit.do/foCZC


Постанова вступает в действие с 20 января
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:45

  antey1969 написав:Нацбанк стоял на скупку мертво.
По предварительным оценкам взял сегодня на борт 100-150 млн долл.

Дає нерезам зайти по людському курсу) Видно скиглили, не хочуть по 23)
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:54

Доллар упал до 60 рублей впервые с 2018 года
Рубль после непродолжительной паузы вернулся к росту Московской бирже.
Благодаря притоку иностранного капитала в акции и гособлигации, надеждам на снижение ставки ЦБ РФ и включенным на полною мощность «печатным станкам» в США, Европе и Японии, курс доллара на торгах в пятницу впервые с мая 2018 году упал ниже 61 рубля.

На 18.47 мск сделки с расчетом «завтра» проходили по 60,8775 рубля за доллар и 67,65 рубля за евро. Американская валюта подешевела на 41 копейку за день и 1,11 рубля с начала года, а европейская - на 38 копеек и 1,81 рубля соответственно.
На российский рынок снова хлынул поток денег западных фондов, открывших лимиты на 2020 год: по данным EPFR, за неделю по 8 января нерезиденты вложили 170 млн долларов ценные бумаги российских компаний и правительства РФ.
Исторические рекорды обновили индекс МосБиржи (3130,92 пункта) и индекс RGBI (151,13 пункта, отслеживающий цены облигаций федерального займа. Рекордно за год (+0,75%) взлетели котировки 7-летних ОФЗ 26207, доходность которых в пятницу едва не упала ниже 6% годовых.
Ситуация на рынке близка к эйфории, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: Россия напрямую не участвует в торговых войнах, а новые санкции против Ирана могут взвинтить цены на нефть до 70 долларов за баррель Brent.
Первый квартал традиционно самый сильный для рубля, напоминает аналитик Nordea Татьяна Евдокимова: приток валюты от экспорта максимальный, а ее отток - наоборот на минимумах. Статистика в 2005 года показывает, что рубль укрепляется с вероятностью 47% в январе, 53% - в феврале и 60% - в марте, отмечает Евдокимова: это лучшие цифры за год, если не считать сентября, когда шансы на рост составляют 57%.
Минфин накануне анонсировал планы продать ОФЗ на 600 млрд рублей за три месяца. Это на треть больше, чем в четвертом квартале, напоминает аналитик Росбанка Юрий Тулинов, а значит, Минфин ждет денег нерезидентов, которые будут толкать рубль еще выше.
Праздник жизни на рынках организовали центробанки, заливающие ликвидность в систему со скоростью 90 млрд долларов в месяц, или 1,1 триллиона в год отмечает BofA Global Research. И хотя рубль выглядит переоцененным, а его адекватные уровни это 64-65 за доллар, ралли может продолжиться, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: «Все тренды по доллару как краткосрочные, так и среднесрочные, направлены вниз, а ближайшей поддержкой для американской валюты выступает уровень 60,7 рубля».
Ложкой дегтя может стать разве что скупка валюты акционерами «Лукойла», предупреждают аналитики Сбербанк CIB: компания выплатила промежуточные дивиденды, и для держателей депозитарных расписок в ближайшие дни придется конвертировать 800 млн долларов.

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/sberbank-snizil-stavki-po-vkladam-vtoroy-raz-za-dva-mesyaca-1028809744

По идее можно начинать переходить в гривну.
Хотя я планировал где-то на третью неделю января.
Может завтра начну потихоньку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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