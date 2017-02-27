sailed написав: П,С, И что это вообще за банковская система где
Загально добова ліквідність ЗАШКАЛЮЄ і встановлює РЕКОРДИ!
При цьому Нічні розміщення в НБУ ще більше виросли і вони вже майже на третину більші за коррахунки. Вже 73 банків долучились до цієї неринкової годувальниці НБУ.
За моїми припущеннями більша половина бумаг ОВГЗ тримає банківська система (якщо в когось є інфо структури тримачів бумаг, то прошу поділитись). Банки не хочуть (знижати % по кредитах), або не можуть (надавати кредити у зв"язку з великими ризиками), але працювати повинен та давати дохід. Пилесосять депозити, перекидають в ОВГЗ. Ось на ці % в різниці і живуть! А валюта, яку банкам (якщо не іноземці) не має куди пристроїти, або когось прокредитувати? Тому і була придумана ця комбінашка разом з нацбанком: ми вам - валюта, ви нам - стабільну гривню. Відсоткові ставки по ОВГЗ - вниз, тому і депозити - вниз.
молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)
укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)
укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают
Газ -26%, ГСМ -7%. Пользуютса этим все. Вот и выходит средняя 5%.
молоко,мясо, хлеб, фрукты,-все подорожало от 10% и выше (статистика скромно рисует 7-8%)-но ладно пусть 8% (хотя творог все 20%)
укладываться можно в рацион (если сам себе поставил бюджет), только с каждым разом продуктов будет все меньше (может это даже и полезно)...много стали жрать (по сравнению с СССР) раза так 2-2,5 и продуктов много выбрасывают
Газ -26%, ГСМ -7%. Пользуютса этим все. Вот и выходит средняя 5%.
перестал пользоваться газом (вернее сократил потребление в 10 раз), перешел на тепловые насосы)))
Національний банк України 1 ч. · Національний банк вдвічі збільшує ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків – до 10% від їхнього регулятивного капіталу.
Це розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку приблизно на 400 млн дол. США та збільшить їхню роль у згладжуванні надмірних курсових коливань за рахунок власної валютної позиції.
За оцінками Національного банку, попереднє збільшення лімітів валютної позиції банків у середині 2018 року не мало негативних ефектів для валютного ринку України та не збільшило тиск на гривню. Навпаки, воно мало наслідком збільшення обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку і зменшення курсової волатильності.
Рубль после непродолжительной паузы вернулся к росту Московской бирже. Благодаря притоку иностранного капитала в акции и гособлигации, надеждам на снижение ставки ЦБ РФ и включенным на полною мощность «печатным станкам» в США, Европе и Японии, курс доллара на торгах в пятницу впервые с мая 2018 году упал ниже 61 рубля.
На 18.47 мск сделки с расчетом «завтра» проходили по 60,8775 рубля за доллар и 67,65 рубля за евро. Американская валюта подешевела на 41 копейку за день и 1,11 рубля с начала года, а европейская - на 38 копеек и 1,81 рубля соответственно. На российский рынок снова хлынул поток денег западных фондов, открывших лимиты на 2020 год: по данным EPFR, за неделю по 8 января нерезиденты вложили 170 млн долларов ценные бумаги российских компаний и правительства РФ. Исторические рекорды обновили индекс МосБиржи (3130,92 пункта) и индекс RGBI (151,13 пункта, отслеживающий цены облигаций федерального займа. Рекордно за год (+0,75%) взлетели котировки 7-летних ОФЗ 26207, доходность которых в пятницу едва не упала ниже 6% годовых. Ситуация на рынке близка к эйфории, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: Россия напрямую не участвует в торговых войнах, а новые санкции против Ирана могут взвинтить цены на нефть до 70 долларов за баррель Brent. Первый квартал традиционно самый сильный для рубля, напоминает аналитик Nordea Татьяна Евдокимова: приток валюты от экспорта максимальный, а ее отток - наоборот на минимумах. Статистика в 2005 года показывает, что рубль укрепляется с вероятностью 47% в январе, 53% - в феврале и 60% - в марте, отмечает Евдокимова: это лучшие цифры за год, если не считать сентября, когда шансы на рост составляют 57%. Минфин накануне анонсировал планы продать ОФЗ на 600 млрд рублей за три месяца. Это на треть больше, чем в четвертом квартале, напоминает аналитик Росбанка Юрий Тулинов, а значит, Минфин ждет денег нерезидентов, которые будут толкать рубль еще выше. Праздник жизни на рынках организовали центробанки, заливающие ликвидность в систему со скоростью 90 млрд долларов в месяц, или 1,1 триллиона в год отмечает BofA Global Research. И хотя рубль выглядит переоцененным, а его адекватные уровни это 64-65 за доллар, ралли может продолжиться, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: «Все тренды по доллару как краткосрочные, так и среднесрочные, направлены вниз, а ближайшей поддержкой для американской валюты выступает уровень 60,7 рубля». Ложкой дегтя может стать разве что скупка валюты акционерами «Лукойла», предупреждают аналитики Сбербанк CIB: компания выплатила промежуточные дивиденды, и для держателей депозитарных расписок в ближайшие дни придется конвертировать 800 млн долларов.