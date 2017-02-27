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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3425342634273428

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 85
ниже 23
7%
6
23.01-23.50
15%
13
23.51-24.0
15%
13
24.01-24.5
16%
14
24.51-25.0
13%
11
25.01-25.5
12%
10
25.51-26
8%
7
выше 26
13%
11
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:57

Сбербанк снизил ставки по вкладам второй раз за два месяца
Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации.

Максимальная доходность по вкладу «Сохраняй» составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс. руб. на срок от 6 месяцев до 2 лет. С учетом капитализации процентов ставка составит 4,54%. Ранее максимальная ставка по этому вкладу достигала 4,65%.
Для владельцев пакета услуг «Сбербанк Первый» доходность снижена с 5,5% до 5,25%. Максимальные ставки по вкладам для клиентов «Сбербанк Премьер» снижена с 5,05% до 4,85%.
В последний раз Сбербанк снижал ставки по вкладам в рублях в ноябре.

Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. «Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 г.», - добавил он.
Задержка со снижением ставок может привести к невозможности для банков прибыльно разместить привлеченные вклады, объяснил Матовников: «В течение последних месяцев движение ставок кредитования вниз было очень резким и снижение доходности по кредитам даже опережало падение ставок по вкладам. В частности, к концу 2019 г. ставка по ипотеке достигла рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений».
По данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде декабря 2019 г. уменьшилась до 6,01%.
В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 6,25% годовых.

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/sberbank-snizil-stavki-po-vkladam-vtoroy-raz-za-dva-mesyaca-1028809744

Аналогично с гривней. Сейчас есть смысл забить столбы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:06

  Вкладчик1234 написав:
По идее можно начинать переходить в гривну.
Хотя я планировал где-то на третью неделю января.
Может завтра начну потихоньку


Как бы курс ниже 23 не ушел к третьей неделе.

П.С. ПДВ никто не спешит возвращать, по состоянию на 10 января ПДВ компенсировали астрономическую сумму, АЖ 4,2 млн , не млрд, а млн !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:10

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:
По идее можно начинать переходить в гривну.
Хотя я планировал где-то на третью неделю января.
Может завтра начну потихоньку


Как бы курс ниже 23 не ушел к третьей неделе.

П.С. ПДВ никто не спешит возвращать, по состоянию на 10 января ПДВ компенсировали астрономическую сумму, АЖ 4,2 млн , не млрд, а млн !!

Может когда посадят желающих в ОВГЗ-поезд по "акционной цене", тогда и ПДВ ливанут в конце месяца? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:21

  Petro2004 написав:
За моїми припущеннями більша половина бумаг ОВГЗ тримає банківська система
Пилесосять депозити, перекидають в ОВГЗ. Ось на ці % в різниці і живуть!
Відсоткові ставки по ОВГЗ - вниз, тому і депозити - вниз.


А что тут необычного?
Как и во всем остальном мире.
Основные держатели государственных облигаций - банки. Людям проще отнести свои деньги в банк, чем заниматься торговлей цб самостоятельно.
Учетная ставка и доходность по госбумагам вниз, ставки по депозитам в банках тоже вниз.
Так живут не только укропские банки, а весь финансовый мир. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:27

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:
По идее можно начинать переходить в гривну.
Хотя я планировал где-то на третью неделю января.
Может завтра начну потихоньку


Как бы курс ниже 23 не ушел к третьей неделе.

П.С. ПДВ никто не спешит возвращать, по состоянию на 10 января ПДВ компенсировали астрономическую сумму, АЖ 4,2 млн , не млрд, а млн !!


Какой смысла тянуть резину?
Вы предлагаете в конце Февраля или Марта поменять на гривну, потом через 2-4 месяца обратно в бакс? Смысл?

Лучше сейчас поменять и потом словить ревальвацию в Май-Июль.

депо есть 15.8% после вычетки налогов (капитализация), в случае девальвации, то депо может не много компенсировать.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:47

  proftpd66 написав:Какой смысла тянуть резину?

Я думаю, что ещё будет вариант получше для сдачи бакса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:52

Вкладчик1234

вариант будет, но будет вариант по 23 еще.

Я имею ввиду не все сдать, конечно, а только часть.

Угороза девал в конце лета будет так же. Таком образом можно часть на депо, а часть овернайт и менять в бакс тогда когда будет ревальвация по 23
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Petro2004 написав:За моїми припущеннями більша половина бумаг ОВГЗ тримає банківська система (якщо в когось є інфо структури тримачів бумаг, то прошу поділитись).


Є в НБУ https://bank.gov.ua/markets/t-bills
Зображення[/url]
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:58

Ой+

если убрать банки, но нерезы включая банки около ~60-70% (не считал) :lol:
proftpd66
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