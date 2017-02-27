Сбербанк снизил ставки по вкладам второй раз за два месяца

Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации.



Максимальная доходность по вкладу «Сохраняй» составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс. руб. на срок от 6 месяцев до 2 лет. С учетом капитализации процентов ставка составит 4,54%. Ранее максимальная ставка по этому вкладу достигала 4,65%.

Для владельцев пакета услуг «Сбербанк Первый» доходность снижена с 5,5% до 5,25%. Максимальные ставки по вкладам для клиентов «Сбербанк Премьер» снижена с 5,05% до 4,85%.

В последний раз Сбербанк снижал ставки по вкладам в рублях в ноябре.



Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. «Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 г.», - добавил он.

Задержка со снижением ставок может привести к невозможности для банков прибыльно разместить привлеченные вклады, объяснил Матовников: «В течение последних месяцев движение ставок кредитования вниз было очень резким и снижение доходности по кредитам даже опережало падение ставок по вкладам. В частности, к концу 2019 г. ставка по ипотеке достигла рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений».

По данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде декабря 2019 г. уменьшилась до 6,01%.

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 6,25% годовых.