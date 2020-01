Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:12



https://hromadske.ua/posts/minekonomiki ... tannya-cin --- У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що найближчим часом Національним банк України має працювати над тим, аби збільшити інфляцію в України, тобто забезпечити більше зростання цін.

Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО !

