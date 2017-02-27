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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3427342834293430>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 89
ниже 23
7%
6
23.01-23.50
16%
14
23.51-24.0
16%
14
24.01-24.5
17%
15
24.51-25.0
12%
11
25.01-25.5
12%
11
25.51-26
8%
7
выше 26
12%
11
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:14

  Alex2007 написав:Ну тут нужно либо "котлетами" кидаться, это если по быстрому нужно 2к срубить - но если есть котлеты то 2к на этом фоне не так много.
Либо "тефтелями" - но тут нужно время, постоянно в теме и беготня :mrgreen:

Например с котлетой 100к баксов на последнем загоне можно было заработать как раз те 50к-100к грн. А с 10к - соответственно 5-10к грн. Т.е. тут уже нужно раз десять провернуть тему на аналогичных движениях.
:D

я извиняюсь, а чем это будет отличаться от обычной работы ? :roll:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:23

  prodigy написав:перестал пользоваться газом (вернее сократил потребление в 10 раз), перешел на тепловые насосы)))

А они питаются святым духом или ЭЭ ? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:28

  sailed написав:Если интересовались ценами на авто то знаете что они год назад были намного выше (в гривне), а через год будут еще ниже нынешних ... По выхлопу через год будете на подержанном авто ездить которое в салоне стало еще на 10% дешевле а сами не заработали еще 10% от депо ...
================================================================
Да, согласен, но это же не повод не обновлять автомобиль?) :oops:

покупать авто из салона это реально олигархом надо быть. посмотрите уж лучше на битки тесла сервис киев : https://tsk.ua/katalog-avto/model-s/
там рамная конструкция и биток не проблема
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:36

  Libo написав:
  sergey_sryvkin написав:Т.е. банки больше не хотят кредитовать бизнес, шевелить, рисковать и зарабатывать и процветать ?. :)


Всё наоборот.
Бизнес не хочет кредитоваться, шевелиться, рисковать, зарабатывать и процветать под те проценты, под которые вы сдаете сейчас банку свои деньги.
Поэтому! Банк сначала должен взять деньги у вас под маленький процент и дать кредит бизнесу под чуть больше и приемлемый. И тогда к банкам потянутся бизнесы ... 8)
А вам от этого в виде бонуса ВВП, рост и экономическое процветание. :lol:

1) нашим банкам не выгодно кредитовать и рисковать пока есть ОВГЗ
2) нашим бизнесменам не выгодно брать кредит под более чем 20% которые никакой наценкой не перекроешь , у нас слишком дорогие кредиты для бизнеса
и это не я сказал , а публично парочка украинских бизнесменов долларовых миллионеров с оборотами под $1 000 000 000
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:47

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:Какой смысла тянуть резину?

Я думаю, что ещё будет вариант получше для сдачи бакса

Если на межбанке к концу след недели будет нырок под 23.7, то подскок наверняка фсе.
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:48

  edvardd написав:
если вы все еще не уверены, что покупка драгметалла является, возможно, лучшей защитой капитала, то просто посмотрите, что делают богачи.
Я уверен, что вы видели кучу миллиардеров в новостях из Давоса и других престижных форумов. Они любят обсуждать свои инвестиции в Apple, Amazon, облигации и другие активы. Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов. Однако почти никто из них не говорит публично о золоте.
Я проработал на Wall Street несколько десятилетий, а также жил среди своих коллег в Нью-Йорке и Гринвиче. Я часто проводил время с гуру индустрии хедж-фондов и могу точно сказать, что каждый из них владел физическим золотом, которое хранилось не в банке. Каждый.

сегодня зашел в новый ломбард , это то место где точно всегда принимают золото :) , посмотрел почем принимают 999 по 1038 грн\ грамм , а здесь-ка
https://goldrwsbank.com.ua/cp74998-tseny.html продают
золото от 20 грам в слитках 1 238 грн\ грамм
просто так для справки
Можете перенести в тему о драг металлах
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:09

  yama написав:1) нашим банкам не выгодно кредитовать и рисковать пока есть ОВГЗ
2) нашим бизнесменам не выгодно брать кредит под более чем 20% которые никакой наценкой не перекроешь , у нас слишком дорогие кредиты для бизнеса
и это не я сказал , а публично парочка украинских бизнесменов долларовых миллионеров с оборотами под $1 000 000 000


Правильно.
Во всем должна быть гармония.
Невысокий депо процент и чуть больше, но тоже невысокий процент для бизнеса.
Низкая учетная ставка и совсем невысокий процент по ОВГЗ.
ОВГЗ в портфеле банков только для его баланса.
Основной доход - кредитование бизнеса и населения.
И движуха, движуха, движуха …
Скорость обращения денег.
Только тогда наступает процветание.
У вас тоже скоро так будет.
К этому стремительно приближаемся.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! ---
https://hromadske.ua/posts/minekonomiki ... tannya-cin --- У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що найближчим часом Національним банк України має працювати над тим, аби збільшити інфляцію в України, тобто забезпечити більше зростання цін.
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:18

Минэкономики пересмотрит свой макропрогноз в январе. В связи с другим валютным курсом.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:24

  rasmus написав:Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! ---
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну.


Конечно плохо!
Для американцев это была главная экономическая проблема, когда инфляция была ниже 2%.
Они несколько лет с этим упорно боролись, чтоб она перевалила за 2%.
Каждый день американское руководство говорило, что низкая инфляция это очень плохо! :roll:
Libo
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