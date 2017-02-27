Alex2007 написав:Ну тут нужно либо "котлетами" кидаться, это если по быстрому нужно 2к срубить - но если есть котлеты то 2к на этом фоне не так много. Либо "тефтелями" - но тут нужно время, постоянно в теме и беготня
Например с котлетой 100к баксов на последнем загоне можно было заработать как раз те 50к-100к грн. А с 10к - соответственно 5-10к грн. Т.е. тут уже нужно раз десять провернуть тему на аналогичных движениях.
я извиняюсь, а чем это будет отличаться от обычной работы ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
sailed написав:Если интересовались ценами на авто то знаете что они год назад были намного выше (в гривне), а через год будут еще ниже нынешних ... По выхлопу через год будете на подержанном авто ездить которое в салоне стало еще на 10% дешевле а сами не заработали еще 10% от депо ... ================================================================ Да, согласен, но это же не повод не обновлять автомобиль?)
покупать авто из салона это реально олигархом надо быть. посмотрите уж лучше на битки тесла сервис киев : https://tsk.ua/katalog-avto/model-s/ там рамная конструкция и биток не проблема
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
sergey_sryvkin написав:Т.е. банки больше не хотят кредитовать бизнес, шевелить, рисковать и зарабатывать и процветать ?.
Всё наоборот. Бизнес не хочет кредитоваться, шевелиться, рисковать, зарабатывать и процветать под те проценты, под которые вы сдаете сейчас банку свои деньги. Поэтому! Банк сначала должен взять деньги у вас под маленький процент и дать кредит бизнесу под чуть больше и приемлемый. И тогда к банкам потянутся бизнесы ... А вам от этого в виде бонуса ВВП, рост и экономическое процветание.
1) нашим банкам не выгодно кредитовать и рисковать пока есть ОВГЗ 2) нашим бизнесменам не выгодно брать кредит под более чем 20% которые никакой наценкой не перекроешь , у нас слишком дорогие кредиты для бизнеса и это не я сказал , а публично парочка украинских бизнесменов долларовых миллионеров с оборотами под $1 000 000 000
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
если вы все еще не уверены, что покупка драгметалла является, возможно, лучшей защитой капитала, то просто посмотрите, что делают богачи. Я уверен, что вы видели кучу миллиардеров в новостях из Давоса и других престижных форумов. Они любят обсуждать свои инвестиции в Apple, Amazon, облигации и другие активы. Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов. Однако почти никто из них не говорит публично о золоте. Я проработал на Wall Street несколько десятилетий, а также жил среди своих коллег в Нью-Йорке и Гринвиче. Я часто проводил время с гуру индустрии хедж-фондов и могу точно сказать, что каждый из них владел физическим золотом, которое хранилось не в банке. Каждый.
сегодня зашел в новый ломбард , это то место где точно всегда принимают золото , посмотрел почем принимают 999 по 1038 грн\ грамм , а здесь-ка https://goldrwsbank.com.ua/cp74998-tseny.html продают золото от 20 грам в слитках 1 238 грн\ грамм просто так для справки Можете перенести в тему о драг металлах
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав:1) нашим банкам не выгодно кредитовать и рисковать пока есть ОВГЗ 2) нашим бизнесменам не выгодно брать кредит под более чем 20% которые никакой наценкой не перекроешь , у нас слишком дорогие кредиты для бизнеса и это не я сказал , а публично парочка украинских бизнесменов долларовых миллионеров с оборотами под $1 000 000 000
Правильно. Во всем должна быть гармония. Невысокий депо процент и чуть больше, но тоже невысокий процент для бизнеса. Низкая учетная ставка и совсем невысокий процент по ОВГЗ. ОВГЗ в портфеле банков только для его баланса. Основной доход - кредитование бизнеса и населения. И движуха, движуха, движуха … Скорость обращения денег. Только тогда наступает процветание. У вас тоже скоро так будет. К этому стремительно приближаемся.
Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! --- https://hromadske.ua/posts/minekonomiki ... tannya-cin --- У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що найближчим часом Національним банк України має працювати над тим, аби збільшити інфляцію в України, тобто забезпечити більше зростання цін. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну.
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rasmus написав:Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! --- Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну.
Конечно плохо! Для американцев это была главная экономическая проблема, когда инфляция была ниже 2%. Они несколько лет с этим упорно боролись, чтоб она перевалила за 2%. Каждый день американское руководство говорило, что низкая инфляция это очень плохо!