если вы все еще не уверены, что покупка драгметалла является, возможно, лучшей защитой капитала, то просто посмотрите, что делают богачи.

Я уверен, что вы видели кучу миллиардеров в новостях из Давоса и других престижных форумов. Они любят обсуждать свои инвестиции в Apple, Amazon, облигации и другие активы. Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов. Однако почти никто из них не говорит публично о золоте.

Я проработал на Wall Street несколько десятилетий, а также жил среди своих коллег в Нью-Йорке и Гринвиче. Я часто проводил время с гуру индустрии хедж-фондов и могу точно сказать, что каждый из них владел физическим золотом, которое хранилось не в банке. Каждый.