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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:25
А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:43
asti написав:
А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!
к добру у тех у кого евро
1.25-1.6 даешь?
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