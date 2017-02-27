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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3427342834293430

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 89
ниже 23
7%
6
23.01-23.50
16%
14
23.51-24.0
16%
14
24.01-24.5
17%
15
24.51-25.0
12%
11
25.01-25.5
12%
11
25.51-26
8%
7
выше 26
12%
11
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:25

А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:43

  asti написав:А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!


к добру у тех у кого евро :) 1.25-1.6 даешь?
proftpd66
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  #<1 ... 3427342834293430
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