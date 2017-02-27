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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3427342834293430

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 89
ниже 23
7%
6
23.01-23.50
16%
14
23.51-24.0
16%
14
24.01-24.5
17%
15
24.51-25.0
12%
11
25.01-25.5
12%
11
25.51-26
8%
7
выше 26
12%
11
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:25

А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:43

  asti написав:А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!


к добру у тех у кого евро :) 1.25-1.6 даешь?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:49

  proftpd66 написав:
  asti написав:А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!


к добру у тех у кого евро :) 1.25-1.6 даешь?

Оно им надо? Будут сбивать. Тарьте серебро.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:02

  proftpd66 написав:
  asti написав:А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!


к добру у тех у кого евро :) 1.25-1.6 даешь?

Так а собственно говоря в чем проблема? Почему евро на 1.25-1.6 теперь?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:20

"Нацбанк снова масштабно скупает валюту"
Интересно будет посмотреть на сегодняшние объемы. Похоже, нерезиденты не стали дожидаться вторника и начали готовиться к аукциону уже сегодня.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:46

  yama написав:
  Alex2007 написав:Ну тут нужно либо "котлетами" кидаться, это если по быстрому нужно 2к срубить - но если есть котлеты то 2к на этом фоне не так много.
Либо "тефтелями" - но тут нужно время, постоянно в теме и беготня :mrgreen:

Например с котлетой 100к баксов на последнем загоне можно было заработать как раз те 50к-100к грн. А с 10к - соответственно 5-10к грн. Т.е. тут уже нужно раз десять провернуть тему на аналогичных движениях.
: D

я извиняюсь, а чем это будет отличаться от обычной работы ? roll :



Так я в общем-то об том же. Это уже полноценная работа. И честно говоря работая на гривно-долларе как наиболее реальной для заработка , имея качели как нынче (за последний год, в среднем) и проворачивая постоянно котлету пусть даже 50-100 к - не думаю что это даст сильно уж отличимый от нормальной работы доход.
Можно конечно и крипту гонять (или что угодно если уметь конечно; гривну просто легче по-моему) и получать стабильный доход - но это тоже весьма и весьма непростое просто даже с психологической точки зрения занятие (причем чем больше сумма на кону - тем сложнее).
Набрав ту или иную позицию, уже нормально чем-то другим делом заниматься сложнее, приходится постоянно отвлекаться.
Как пример. 26 декабря уже прошлого года я спокойно занимался своими основными делами (вечером сюда даже не заглядывал). Утром следующего дня еду, смотрю, вместо 23.1 которые я точно видел еще во вчерашний обед, вижу 24.2 (сначала даже не обратил внимание что 24, а не 23, посмотрел на копейки :lol: , через 10 минут открыв торги увидел что таки да 24 :mrgreen: ) - а у меня была свежайшая гривневая пайка, выданная двумя днями ранее - гривнепатриоты успокаивали, вот я и не поспешил отовариться сразу :mrgreen: . Но и по 24-25 покупать уже не стал (купил лишь только тестовые 50 баксов в новом интернет-банке и всё).
А 30 числа я тупо проспал слив, хотя хотел немного слить еще вечером предыдущего дня, оставил на утречко, - просыпаюсь , а уже по Одессе наливают по 24.10(20). :mrgreen:
Поэтому все эти вещи я теперь рассматриваю преимущественно в долгосроке. Придет "пенсия" - буду "бегать в кедах", может быть.
Отака, ...., малята казочка на ніч ).
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:55

  rasmus написав:Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! ---
https://hromadske.ua/posts/minekonomiki ... tannya-cin --- У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що найближчим часом Національним банк України має працювати над тим, аби збільшити інфляцію в України, тобто забезпечити більше зростання цін.
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну.


По-моему, они сами не знают чего хотят и что нужно и полезно экономике.
Точнее знают только как бы на лохах заработать. Сначала девал под 40, потом 21, потом 4 года убаюкивают 25-29 рассказывая про "бюджетные 30" (хотя и в помине не собирались пускать туда курс), а сейчас 23-24. :mrgreen:
Шо с них взять :mrgreen:
Конец все равно и так понятен
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

с утра полил все евро, жду откупа с понедельника/вторника, порадовало, что так бодро упали, не предполагал, что на 35 коп рухнем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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