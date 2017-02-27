А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:25
А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:43
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:49
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:02
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:20
Интересно будет посмотреть на сегодняшние объемы. Похоже, нерезиденты не стали дожидаться вторника и начали готовиться к аукциону уже сегодня.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:46
Так я в общем-то об том же. Это уже полноценная работа. И честно говоря работая на гривно-долларе как наиболее реальной для заработка , имея качели как нынче (за последний год, в среднем) и проворачивая постоянно котлету пусть даже 50-100 к - не думаю что это даст сильно уж отличимый от нормальной работы доход.
Можно конечно и крипту гонять (или что угодно если уметь конечно; гривну просто легче по-моему) и получать стабильный доход - но это тоже весьма и весьма непростое просто даже с психологической точки зрения занятие (причем чем больше сумма на кону - тем сложнее).
Набрав ту или иную позицию, уже нормально чем-то другим делом заниматься сложнее, приходится постоянно отвлекаться.
Как пример. 26 декабря уже прошлого года я спокойно занимался своими основными делами (вечером сюда даже не заглядывал). Утром следующего дня еду, смотрю, вместо 23.1 которые я точно видел еще во вчерашний обед, вижу 24.2 (сначала даже не обратил внимание что 24, а не 23, посмотрел на копейки , через 10 минут открыв торги увидел что таки да 24 ) - а у меня была свежайшая гривневая пайка, выданная двумя днями ранее - гривнепатриоты успокаивали, вот я и не поспешил отовариться сразу . Но и по 24-25 покупать уже не стал (купил лишь только тестовые 50 баксов в новом интернет-банке и всё).
А 30 числа я тупо проспал слив, хотя хотел немного слить еще вечером предыдущего дня, оставил на утречко, - просыпаюсь , а уже по Одессе наливают по 24.10(20).
Поэтому все эти вещи я теперь рассматриваю преимущественно в долгосроке. Придет "пенсия" - буду "бегать в кедах", может быть.
Отака, ...., малята казочка на ніч ).
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:55
По-моему, они сами не знают чего хотят и что нужно и полезно экономике.
Точнее знают только как бы на лохах заработать. Сначала девал под 40, потом 21, потом 4 года убаюкивают 25-29 рассказывая про "бюджетные 30" (хотя и в помине не собирались пускать туда курс), а сейчас 23-24.
Шо с них взять
Конец все равно и так понятен
Додано: Суб 11 січ, 2020 00:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
с утра полил все евро, жду откупа с понедельника/вторника, порадовало, что так бодро упали, не предполагал, что на 35 коп рухнем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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