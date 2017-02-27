Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:46

yama написав: Alex2007 написав: Ну тут нужно либо "котлетами" кидаться, это если по быстрому нужно 2к срубить - но если есть котлеты то 2к на этом фоне не так много.

Либо "тефтелями" - но тут нужно время, постоянно в теме и беготня



Например с котлетой 100к баксов на последнем загоне можно было заработать как раз те 50к-100к грн. А с 10к - соответственно 5-10к грн. Т.е. тут уже нужно раз десять провернуть тему на аналогичных движениях.

: D Ну тут нужно либо "котлетами" кидаться, это если по быстрому нужно 2к срубить - но если есть котлеты то 2к на этом фоне не так много.Либо "тефтелями" - но тут нужно время, постоянно в теме и беготняНапример с котлетой 100к баксов на последнем загоне можно было заработать как раз те 50к-100к грн. А с 10к - соответственно 5-10к грн. Т.е.: D

я извиняюсь, а чем это будет отличаться от обычной работы ? roll : я извиняюсь, а чем это будет отличаться от обычной работы ? roll :

, через 10 минут открыв торги увидел что таки да 2 4 ) - а у меня была свежайшая гривневая пайка, выданная двумя днями ранее - гривнепатриоты успокаивали, вот я и не поспешил отовариться сразу . Но и по 24-25 покупать уже не стал (купил лишь только тестовые 50 баксов в новом интернет-банке и всё).

А 30 числа я тупо проспал слив, хотя хотел немного слить еще вечером предыдущего дня, оставил на утречко, - просыпаюсь , а уже по Одессе наливают по 24.10(20).

Поэтому все эти вещи я теперь рассматриваю преимущественно в долгосроке. Придет "пенсия" - буду "бегать в кедах", может быть.

Отака, ...., малята казочка на ніч ). Как пример. 26 декабря уже прошлого года я спокойно занимался своими основными делами (вечером сюда даже не заглядывал). Утром следующего дня еду, смотрю, вместо 23.1 которые я точно видел еще во вчерашний обед, вижу 24.2 (сначала даже не обратил внимание что 24, а не 23, посмотрел на копейки, через 10 минут открыв торги увидел что таки да 2) - а у меня была свежайшая гривневая пайка, выданная двумя днями ранее - гривнепатриоты успокаивали, вот я и не поспешил отовариться сразу. Но и по 24-25 покупать уже не стал (купил лишь только тестовые 50 баксов в новом интернет-банке и всё).А 30 числа я тупо проспал слив, хотя хотел немного слить еще вечером предыдущего дня, оставил на утречко, - просыпаюсь , а уже по Одессе наливают по 24.10(20).Поэтому все эти вещи я теперь рассматриваю преимущественно в долгосроке. Придет "пенсия" - буду "бегать в кедах", может быть.Отака, ...., малята казочка на ніч ).

Так я в общем-то об том же. Это уже полноценная работа. И честно говоря работая на гривно-долларе как наиболее реальной для заработка , имея качели как нынче (за последний год, в среднем) и проворачивая постоянно котлету пусть даже 50-100 к - не думаю что это даст сильно уж отличимый от нормальной работы доход.Можно конечно и крипту гонять (или что угодно если уметь конечно; гривну просто легче по-моему) и получать стабильный доход - но это тоже весьма и весьма непростое просто даже с психологической точки зрения занятие (причем чем больше сумма на кону - тем сложнее).Набрав ту или иную позицию, уже нормально чем-то другим делом заниматься сложнее, приходится постоянно отвлекаться.