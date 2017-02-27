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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3427342834293430

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 89
ниже 23
7%
6
23.01-23.50
16%
14
23.51-24.0
16%
14
24.01-24.5
17%
15
24.51-25.0
12%
11
25.01-25.5
12%
11
25.51-26
8%
7
выше 26
12%
11
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:25

А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:43

  asti написав:А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!


к добру у тех у кого евро :) 1.25-1.6 даешь?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:49

  proftpd66 написав:
  asti написав:А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!


к добру у тех у кого евро :) 1.25-1.6 даешь?

Оно им надо? Будут сбивать. Тарьте серебро.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:02

  proftpd66 написав:
  asti написав:А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!


к добру у тех у кого евро :) 1.25-1.6 даешь?

Так а собственно говоря в чем проблема? Почему евро на 1.25-1.6 теперь?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:20

"Нацбанк снова масштабно скупает валюту"
Интересно будет посмотреть на сегодняшние объемы. Похоже, нерезиденты не стали дожидаться вторника и начали готовиться к аукциону уже сегодня.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:46

  yama написав:
  Alex2007 написав:Ну тут нужно либо "котлетами" кидаться, это если по быстрому нужно 2к срубить - но если есть котлеты то 2к на этом фоне не так много.
Либо "тефтелями" - но тут нужно время, постоянно в теме и беготня :mrgreen:

Например с котлетой 100к баксов на последнем загоне можно было заработать как раз те 50к-100к грн. А с 10к - соответственно 5-10к грн. Т.е. тут уже нужно раз десять провернуть тему на аналогичных движениях.
: D

я извиняюсь, а чем это будет отличаться от обычной работы ? roll :



Так я в общем-то об том же. Это уже полноценная работа. И честно говоря работая на гривно-долларе как наиболее реальной для заработка , имея качели как нынче (за последний год, в среднем) и проворачивая постоянно котлету пусть даже 20-50 к$ (c учетом влетов) - не думаю что это даст сильно уж отличимый от нормальной работы доход. А гонять наличные 50-100 к $ - это уже слишком повышенный класс рисков - тот 0.1%-1% вероятности ЧП даже при очень аккуратном обмене тупо рано или поздно может случиться и аннулирует весь доход.
Можно конечно и крипту гонять (или что угодно если уметь конечно; гривну просто легче по-моему) и получать стабильный доход - но это тоже весьма и весьма непростое просто даже с психологической точки зрения занятие (причем чем больше сумма на кону - тем сложнее).
Набрав ту или иную позицию, уже нормально чем-то другим делом заниматься сложнее, приходится постоянно отвлекаться.
Как пример. 26 декабря уже прошлого года я спокойно занимался своими основными делами (вечером сюда даже не заглядывал). Утром следующего дня еду, смотрю, вместо 23.1 которые я точно видел еще во вчерашний обед, вижу 24.2 (сначала даже не обратил внимание что 24, а не 23, посмотрел на копейки :lol: , через 10 минут открыв торги увидел что таки да 24 :mrgreen: ) - а у меня была свежайшая гривневая пайка, выданная двумя днями ранее - гривнепатриоты успокаивали, вот я и не поспешил отовариться сразу :mrgreen: . Но и по 24-25 покупать уже не стал (купил лишь только тестовые 50 баксов в новом интернет-банке и всё).
А 30 числа я тупо проспал слив, хотя хотел немного слить еще вечером предыдущего дня, оставил на утречко, - просыпаюсь , а уже по Одессе наливают по 24.10(20). :mrgreen:
Поэтому все эти вещи я теперь рассматриваю преимущественно в долгосроке. Придет "пенсия" - буду "бегать в кедах", может быть.
Отака, ...., малята казочка на ніч ).
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 11 січ, 2020 01:16, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:55

  rasmus написав:Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! ---
https://hromadske.ua/posts/minekonomiki ... tannya-cin --- У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що найближчим часом Національним банк України має працювати над тим, аби збільшити інфляцію в України, тобто забезпечити більше зростання цін.
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну.


По-моему, они сами не знают чего хотят и что нужно и полезно экономике.
Точнее знают только как бы на лохах заработать. Сначала девал под 40, потом 21, потом 4 года убаюкивают 25-29 рассказывая про "бюджетные 30" (хотя и в помине не собирались пускать туда курс), а сейчас 23-24. :mrgreen:
Шо с них взять :mrgreen:
Конец все равно и так понятен
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

с утра полил все евро, жду откупа с понедельника/вторника, порадовало, что так бодро упали, не предполагал, что на 35 коп рухнем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:00

  Proofy написав:с утра полил все евро, жду откупа с понедельника/вторника, порадовало, что так бодро упали, не предполагал, что на 35 коп рухнем.
Зачем откупать, не совсем понимаю?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 06:54

  asti написав:
  Proofy написав:с утра полил все евро, жду откупа с понедельника/вторника, порадовало, что так бодро упали, не предполагал, что на 35 коп рухнем.
Зачем откупать, не совсем понимаю?
Откупают,чтобы зафиксировать заработанное.А дальше будет выше или ниже это уже другая история.Если не зафиксировать заработок может остаться виртуальным.
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