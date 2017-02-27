Додано: Суб 11 січ, 2020 00:06

с утра полил все евро, жду откупа с понедельника/вторника, порадовало, что так бодро упали, не предполагал, что на 35 коп рухнем.

"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк