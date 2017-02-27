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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:12
edvardd написав:
За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов
3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»
Ну и о растаможке газа под Новый год "по просьбе правительства" предпочли скромно умолчать.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Суб 11 січ, 2020 08:12
Игорь Алексеевич написав: Andrew_ написав:
И слить по 22((((((
22 - это мираж 19г.
25 - реально в январе
ну посмотрим, если дадут 25 - выйду полностью в грн,но я сомневаюсь
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