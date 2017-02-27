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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3428342934303431

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 89
ниже 23
7%
6
23.01-23.50
16%
14
23.51-24.0
16%
14
24.01-24.5
17%
15
24.51-25.0
12%
11
25.01-25.5
12%
11
25.51-26
8%
7
выше 26
12%
11
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:12

  edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов
3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»

Ну и о растаможке газа под Новый год "по просьбе правительства" предпочли скромно умолчать.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrew_ написав:И слить по 22((((((


22 - это мираж 19г.
25 - реально в январе

ну посмотрим, если дадут 25 - выйду полностью в грн,но я сомневаюсь
Andrew_
 
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