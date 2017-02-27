edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов 3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»
Ну и о растаможке газа под Новый год "по просьбе правительства" предпочли скромно умолчать.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
asti написав:А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000... Ох, чую, не к добру всё это!
к добру у тех у кого евро 1.25-1.6 даешь?
Так а собственно говоря в чем проблема? Почему евро на 1.25-1.6 теперь?
А потому что гладиолус. У ЕЦБ процентная ставка отрицательная и когда её будут поднимать в обозримом будущем - никому неясно (учитывая все риски - хотя бы тот же Брексит). Так что "якорь" - 1.1, это если никаких других факторов не появится (к примеру новых проблем с долгами у южной европы).
edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов 3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»
Ну и о растаможке газа под Новый год "по просьбе правительства" предпочли скромно умолчать.
А Нефедов брехло и манипулятор. База сбора - гривна. Он взял сборы за 2018 год, посчитал по курсу на конец 18 года около 28 а сборы за 2019 посчитал по курсу на конец 2019 года.
По данным Держказначейства сборы таможенной службы составили 2018 - 339 млрд.грн. 2019 - 320 млрд.грн.
Но Нефедов решил по разным курсам гривны пересчитать, ну кто он как не утырок последний. Самое интересно что я лично с ним общался еще в далеком 2016 году, он тогда более позитивное впечатление производил.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.