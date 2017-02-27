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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3429343034313432>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 95
ниже 23
7%
7
23.01-23.50
16%
15
23.51-24.0
15%
14
24.01-24.5
17%
16
24.51-25.0
14%
13
25.01-25.5
12%
11
25.51-26
7%
7
выше 26
13%
12
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:12

  edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов
3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»

Ну и о растаможке газа под Новый год "по просьбе правительства" предпочли скромно умолчать.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrew_ написав:И слить по 22((((((


22 - это мираж 19г.
25 - реально в январе

ну посмотрим, если дадут 25 - выйду полностью в грн,но я сомневаюсь
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:44

Iran says Ukrainian passenger plane was shot down unintentio

https://edition.cnn.com/2020/01/11/midd ... index.html

Всетаки Иранцы сбили наш самолет...
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:53

  vladus17 написав:
  proftpd66 написав:
  asti написав:А меж тем Доу Джонс сегодня коснулся 29000...
Ох, чую, не к добру всё это!


к добру у тех у кого евро :) 1.25-1.6 даешь?

Так а собственно говоря в чем проблема? Почему евро на 1.25-1.6 теперь?


А потому что гладиолус. У ЕЦБ процентная ставка отрицательная и когда её будут поднимать в обозримом будущем - никому неясно (учитывая все риски - хотя бы тот же Брексит). Так что "якорь" - 1.1, это если никаких других факторов не появится (к примеру новых проблем с долгами у южной европы).
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:12

  vovan_prm написав:
  edvardd написав:За 2019 рік Митниця зібрала в державний бюджет $14.6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. подивились, як це в історичній перспективі. Більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із росії та без окупації ($18.1 млрд) - Нефедов
3 ответов 18 ретвитов 19 отметок «Нравится»

Ну и о растаможке газа под Новый год "по просьбе правительства" предпочли скромно умолчать.


А Нефедов брехло и манипулятор. База сбора - гривна.
Он взял сборы за 2018 год, посчитал по курсу на конец 18 года около 28
а сборы за 2019 посчитал по курсу на конец 2019 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:48

По данным Держказначейства сборы таможенной службы составили
2018 - 339 млрд.грн.
2019 - 320 млрд.грн.

Но Нефедов решил по разным курсам гривны пересчитать, ну кто он как не утырок последний.
Самое интересно что я лично с ним общался еще в далеком 2016 году, он тогда более позитивное впечатление производил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:57

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.

11:00
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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:По данным Держказначейства сборы таможенной службы составили
2018 - 339 млрд.грн.
2019 - 320 млрд.грн.


Но все таки у Нефедова недюжинная сообразительность.
Не каждый сообразит как из этих цифр сделать рекордную победу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:04

  freeze написав:
zzzzzz написав:По данным Держказначейства сборы таможенной службы составили
2018 - 339 млрд.грн.
2019 - 320 млрд.грн.


Но все таки у Нефедова недюжинная сообразительность.
Не каждый сообразит как из этих цифр сделать рекордную победу.


О, ну во всем мире много валют которые девальвируют, можно в аргентинских реалах например пересчитать, или в венесуэльских боливарах. Вообщем ждать каких-то реальных успехов от Нефедова не стоит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:10

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
zzzzzz написав:По данным Держказначейства сборы таможенной службы составили
2018 - 339 млрд.грн.
2019 - 320 млрд.грн.


Но все таки у Нефедова недюжинная сообразительность.
Не каждый сообразит как из этих цифр сделать рекордную победу.


О, ну во всем мире много валют которые девальвируют, можно в аргентинских реалах например пересчитать, или в венесуэльских боливарах. Вообщем ждать каких-то реальных успехов от Нефедова не стоит.

Как говорил один всем известный Президент, реформы проводятся либо быстро, либо не проводятся.)))
Нефедов, похоже, четко стал на курс "не проводятся"
Громко сигналим в гудок и делаем вид, что едем)
antey1969
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