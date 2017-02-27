zzzzzz написав:По данным Держказначейства сборы таможенной службы составили 2018 - 339 млрд.грн. 2019 - 320 млрд.грн.
Но Нефедов решил по разным курсам гривны пересчитать, ну кто он как не утырок последний.
Как бы сборы в гривне считают, но они ведь пляшут от валютной стоимости товара и курса на моменте . Как их можно по одному курсу считать на 18-й и 19- й год? Фактически падение сборов меньшее чем падения курсов. Значит есть прирост оборотов в валюте. Так что это просто взгляд с другой стороны. )
Aps А давайте в считать в венесуельских боливарах, или в аргентинских пессо ....ну что за глупость, есть официальная денежная единица расчета государства. Таможня это орган этого государства. А Нефедоф манипулятор.
Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак авіакомпанії МАУ.
Джерело: The New York Times
Деталі: У суботу вранці про це оголосили іранські військові.
влучний комент: "правильно сказал Невзоров . Религиозные фанатики толково могут только устраивать терракты , войны и трахкать верблюдов ! А весь их вклад в цивилизацию - это покупка позолоченных Феррари . Неимверные д***** б.я ! Никчёмны во всём !" https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/11/7237056/
zzzzzz написав:Aps А давайте в считать в венесуельских боливарах, или в аргентинских пессо ....ну что за глупость, есть официальная денежная единица расчета государства. Таможня это орган этого государства. А Нефедоф манипулятор.
Просто отображает ситуацию с выгодного для себя ракурса. Был бы курс 28 был бы и рост сборов и был бы он молодец. Разве нет?
zzzzzz написав:Aps А давайте в считать в венесуельских боливарах, или в аргентинских пессо ....ну что за глупость, есть официальная денежная единица расчета государства. Таможня это орган этого государства. А Нефедоф манипулятор.
Просто отображает ситуацию с выгодного для себя ракурса. Был бы курс 28 был бы и рост сборов и был бы он молодец. Разве нет?
Эффективный менеджер Нефедов, методы работы и отбора кадров. Целую /c/
jump написав:А весь их вклад в цивилизацию - это покупка позолоченных Феррари . Неимверные д***** б.я ! Никчёмны во всём !"
Про вклад в цивилизацию он сгоряча ляпнул, необразованный. Персы дали цивилизации очень много. Многие наши слова имеют персидское происхождение (обычно через арабов/турков), например, майдан по-персидски - центральная площадь.
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 11 січ, 2020 11:48, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.