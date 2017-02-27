Додано: Суб 11 січ, 2020 11:42

Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные)))

24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.