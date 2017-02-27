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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3430343134323433>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 96
ниже 23
7%
7
23.01-23.50
16%
15
23.51-24.0
15%
14
24.01-24.5
17%
16
24.51-25.0
15%
14
25.01-25.5
11%
11
25.51-26
7%
7
выше 26
13%
12
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:13

  zzzzzz написав:По данным Держказначейства сборы таможенной службы составили
2018 - 339 млрд.грн.
2019 - 320 млрд.грн.

Но Нефедов решил по разным курсам гривны пересчитать, ну кто он как не утырок последний.



Как бы сборы в гривне считают, но они ведь пляшут от валютной стоимости товара и курса на моменте . Как их можно по одному курсу считать на 18-й и 19- й год?
Фактически падение сборов меньшее чем падения курсов. Значит есть прирост оборотов в валюте.
Так что это просто взгляд с другой стороны. )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:24

Aps
А давайте в считать в венесуельских боливарах, или в аргентинских пессо ....ну что за глупость, есть официальная денежная единица расчета государства. Таможня это орган этого государства. А Нефедоф манипулятор.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:26

  vladus17 написав:https://edition.cnn.com/2020/01/11/middleeast/iran-shot-down-ukrainian-plane/index.html

Всетаки Иранцы сбили наш самолет...


Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак авіакомпанії МАУ.

Джерело: The New York Times

Деталі: У суботу вранці про це оголосили іранські військові.

влучний комент: "правильно сказал Невзоров . Религиозные фанатики толково могут только устраивать терракты , войны и трахкать верблюдов ! А весь их вклад в цивилизацию - это покупка позолоченных Феррари . Неимверные д***** б.я ! Никчёмны во всём !"
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/11/7237056/
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:29

  zzzzzz написав:Aps
А давайте в считать в венесуельских боливарах, или в аргентинских пессо ....ну что за глупость, есть официальная денежная единица расчета государства. Таможня это орган этого государства. А Нефедоф манипулятор.


Просто отображает ситуацию с выгодного для себя ракурса.
Был бы курс 28 был бы и рост сборов и был бы он молодец.
Разве нет?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:35

  Aps написав:
  zzzzzz написав:Aps
А давайте в считать в венесуельских боливарах, или в аргентинских пессо ....ну что за глупость, есть официальная денежная единица расчета государства. Таможня это орган этого государства. А Нефедоф манипулятор.


Просто отображает ситуацию с выгодного для себя ракурса.
Был бы курс 28 был бы и рост сборов и был бы он молодец.
Разве нет?


Эффективный менеджер Нефедов, методы работы и отбора кадров.
Целую /c/ :roll:

https://zik.ua/ru/news/2019/11/09/dubil ... ova_943977
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:36

  jump написав:А весь их вклад в цивилизацию - это покупка позолоченных Феррари . Неимверные д***** б.я ! Никчёмны во всём !"


Про вклад в цивилизацию он сгоряча ляпнул, необразованный. Персы дали цивилизации очень много. Многие наши слова имеют персидское происхождение (обычно через арабов/турков), например, майдан по-персидски - центральная площадь.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:38

Кардіограма ліквідності - від нас не сховаєшься


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 63 531,93176569(52 622,64112078 + 10 909,29064491) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 32 543(71 714 − 39 171) млн. :shock:

Загальна добова ліквідність 63 531,93 + 32 543 - 0.00 = 96 074,93(124 336,64 − 28 261,71) млн. гривень. :shock:

Загально добова ліквідність ВПАЛА! Та не дивлячись на те, що нам замулювали очі непоганим ростом коррахунків, ми таки побачили як 11,5 неринкових відсотків перетворилися на 13,5 неринкових відсотків!

Відбувся неринковий аукціон НБУ з підтримки ліквідності двотижневими сертифікатами і ось що маємо:

Двотижневі залучення НБУ 13,5%(15,5%): 125 069-93 229 = + 31 840(+ 20 869)

Такі так, маємо пришвидшення росту цієї неринкової годувальниці. Якшо 2 тижні тому підросли аж на 20 869 млн.грн., то цього разу на 31 840 млн.грн.

А що, банки дурні тримати під 11,5, якщо є 13,5 і це Вам не довгострокові ОВДП
 :!:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 11 січ, 2020 11:48, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные)))
24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:46

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
zzzzzz написав:По данным Держказначейства сборы таможенной службы составили
2018 - 339 млрд.грн.
2019 - 320 млрд.грн.


Но все таки у Нефедова недюжинная сообразительность.
Не каждый сообразит как из этих цифр сделать рекордную победу.


О, ну во всем мире много валют которые девальвируют, можно в аргентинских реалах например пересчитать, или в венесуэльских боливарах. Вообщем ждать каких-то реальных успехов от Нефедова не стоит.


Почему такой вывод? Чуть меньше месяца назад были более осторожные высказывание.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:49

  freeze написав:Эффективный менеджер Нефедов, методы работы и отбора кадров.
Целую /c/ :roll:

https://zik.ua/ru/news/2019/11/09/dubil ... ova_943977


Смущает речь о помощи с выборами или о поцелуях?
Как бы современные веянья в старых реалиях. )
Aps
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