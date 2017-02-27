somilitark написав:Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные))) 24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам.
Вопрос не в "неудовльстве", а в устойчивом ощущение временности этого явления. Если в 2005-2008, несмотря на политическую свистопляску, был реальный фундамент хотя и вызванный опять таки ситуативными факторами в виде цен на ресурсы, то сейчас уж совсем что то временное и очень переменчивое. Чувствуешь себя ну как турыст в тапочках и плавках, который выехал куда то в Затоку в декабре месяце. По радио непрерывно рассказывают о глобальном и локальном потепление, медведи заснуть не могут и т.д. Да и на градуснике ж +18. Почти весна.
somilitark написав:Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные))) 24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам.
Что же, вот и закончился очередной мини-загончик. Поздравляю загонял с хорошим заработком на оленях, теперь смогут поехать на Мальдивы за их счет Сам тоже доволен, что успел слить пару пачек) Краткосрочность загона вполне объяснима огромным долларовым навесом у населения и бизнеса. Очень большое количество людей хомячили бакс для слива осенью-зимой, и теперь при малейших загончиках будем наблюдать нехилый слив от этих людей, желающих хотя бы зафиксировать убытки. Единственная надежда "кабанчиков" на серьезный загон - это какая-то экстра-паническая новость...
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
zzzzzz написав:Aps А давайте в считать в венесуельских боливарах, или в аргентинских пессо ....ну что за глупость, есть официальная денежная единица расчета государства. Таможня это орган этого государства. А Нефедоф манипулятор.
Просто отображает ситуацию с выгодного для себя ракурса. Был бы курс 28 был бы и рост сборов и был бы он молодец. Разве нет?
Эффективный менеджер Нефедов, методы работы и отбора кадров. Целую /c/
Здравствуйте . Всех с наступившим Новым Годом ! Всем Добрые пожелания Здоровья и Успехов.
Про таможню , (я там частенький гость ) все работают нормально . У них есть план и они стараются его выполнить. Они сами звонят тем , кто завозит и спрашивают о предполагаемых поступлениях. Поверьте , туда совать нового ничего не надо. Там работают вполне НОРМАЛЬНЫЕ ,подготовленные люди .
Поверьте , они волнуются за план не меньше , чем в Киеве. Лучше бы их не трогали, а дали денег больше по званиям и должностям. Всем всего Доброго . С Уважением.
rasmus написав:Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! --- Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну.
Конечно плохо! Для американцев это была главная экономическая проблема, когда инфляция была ниже 2%. Они несколько лет с этим упорно боролись, чтоб она перевалила за 2%. Каждый день американское руководство говорило, что низкая инфляция это очень плохо!
Тогда не надо писать что американский миллионер на свой миллион в банке «получает» $15 тыщ в год (что означает ставку по депо 1,5%). Фактически или реально в этом случае он ничего не получает, а отдает государству часть своего капитала. Т.е. при инфляции больше 1,5% он имеет не реальный доход, а убыток со своего капитала. Т.о. инфляция в данном случае – это не только налог на бедных (как писали «классики»), но и на богатых.
Поэтому призывать к увеличению инфляции – это тоже самое, что призывать к увеличению налогообложения и дальнейшему обнищанию и так уже достаточно нищего населения и вымыванию оборотных средств у производителя.
Стимулировать же рост экономики, производства и т.д. надо не путем искусственного повышения цен (инфляции) на соответствующую продукцию, а путем снижения издержек ее производства, в том числе и путем уменьшения налоговой нагрузки и/или более рационального ее распределения
При снижении издержек производства будет увеличиваться прибыль производителя, что будет побуждать его увеличивать производство, рост экономики. А при низкой инфляции не будут уменьшаться реальные доходы населения, и соответственно платежеспособный спрос на продукцию производителя
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 11.01.2020......................- НБУ не стал публиковать справочный курс. По всей видимости, его невозможно определить ввиду отсутствия сделок или недоступности привычного инструмента. Проводятся ли торги, не понятно, но какие-то курсы мы получаем, их и будем анализировать, хоть ценность информации и стремится к нулю. Открыли ТОМную сессию на уровнях вчерашнего закрытия. Почти сразу же по полкопейки симметрично расширили спред и постояли до 10-55. Потом приподнялись на 2 копейки и снова стабилизировались. Должен признаться, что прошлая практика официальной отмены торгов в перенесенные будни нравилась мне значительно больше. Нечего сегодня на межбанке делать. Вчера НБУ выкупил чуть меньше 150 млн. Коррсчета существенно увеличились. Изрядная доля зашкаливавших суточных сертификатов ушла в двухнедельные, однако и общая сумма сертификатов существенно сократилась, Оставшаяся в рынке часть ликвидности в совокупности с объемной интервенцией и обеспечили рост остатков на коррсчетах.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 09.01.2020 Усього, млн дол. США 397.2 Рынок начал просыпаться, объем близок к рабочему. Обороты чистые, без вмешательства НБУ.