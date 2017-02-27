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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3430343134323433

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 96
ниже 23
7%
7
23.01-23.50
16%
15
23.51-24.0
15%
14
24.01-24.5
17%
16
24.51-25.0
15%
14
25.01-25.5
11%
11
25.51-26
7%
7
выше 26
13%
12
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:51

  somilitark написав:Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные)))
24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам.


Вопрос не в "неудовльстве", а в устойчивом ощущение временности этого явления. Если в 2005-2008, несмотря на политическую свистопляску, был реальный фундамент хотя и вызванный опять таки ситуативными факторами в виде цен на ресурсы, то сейчас уж совсем что то временное и очень переменчивое. Чувствуешь себя ну как турыст в тапочках и плавках, который выехал куда то в Затоку в декабре месяце. По радио непрерывно рассказывают о глобальном и локальном потепление, медведи заснуть не могут и т.д. Да и на градуснике ж +18. Почти весна.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:54

  Aps написав:
  freeze написав:Эффективный менеджер Нефедов, методы работы и отбора кадров.
Целую /c/ :roll:

https://zik.ua/ru/news/2019/11/09/dubil ... ova_943977


Смущает речь о помощи с выборами или о поцелуях?
Как бы современные веянья в старых реалиях. )


Не, пусть целуются, смущает неформальный подбор кадров и обширные познания премьера страны и главы таможни о том у кого сколько контейнеров на калиновском рынке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:55

  somilitark написав:Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные)))
24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам.
Принимали
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что же, вот и закончился очередной мини-загончик. Поздравляю загонял с хорошим заработком на оленях, теперь смогут поехать на Мальдивы за их счет :) Сам тоже доволен, что успел слить пару пачек) Краткосрочность загона вполне объяснима огромным долларовым навесом у населения и бизнеса. Очень большое количество людей хомячили бакс для слива осенью-зимой, и теперь при малейших загончиках будем наблюдать нехилый слив от этих людей, желающих хотя бы зафиксировать убытки. Единственная надежда "кабанчиков" на серьезный загон - это какая-то экстра-паническая новость...
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:12

  freeze написав:
  Aps написав:
  zzzzzz написав:Aps
А давайте в считать в венесуельских боливарах, или в аргентинских пессо ....ну что за глупость, есть официальная денежная единица расчета государства. Таможня это орган этого государства. А Нефедоф манипулятор.


Просто отображает ситуацию с выгодного для себя ракурса.
Был бы курс 28 был бы и рост сборов и был бы он молодец.
Разве нет?


Эффективный менеджер Нефедов, методы работы и отбора кадров.
Целую /c/ :roll:

https://zik.ua/ru/news/2019/11/09/dubil ... ova_943977



Здравствуйте .
Всех с наступившим Новым Годом !
Всем Добрые пожелания Здоровья и Успехов.

Про таможню , (я там частенький гость ) все работают нормально .
У них есть план и они стараются его выполнить.
Они сами звонят тем , кто завозит и спрашивают о предполагаемых поступлениях.
Поверьте , туда совать нового ничего не надо.
Там работают вполне НОРМАЛЬНЫЕ ,подготовленные люди .

Поверьте , они волнуются за план не меньше , чем в Киеве.
Лучше бы их не трогали, а дали денег больше по званиям и должностям.
Всем всего Доброго .
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:30

  Libo написав:
  rasmus написав:Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! ---
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну.


Конечно плохо!
Для американцев это была главная экономическая проблема, когда инфляция была ниже 2%.
Они несколько лет с этим упорно боролись, чтоб она перевалила за 2%.
Каждый день американское руководство говорило, что низкая инфляция это очень плохо! :roll:

Тогда не надо писать что американский миллионер на свой миллион в банке «получает» $15 тыщ в год (что означает ставку по депо 1,5%). Фактически или реально в этом случае он ничего не получает, а отдает государству часть своего капитала. Т.е. при инфляции больше 1,5% он имеет не реальный доход, а убыток со своего капитала. Т.о. инфляция в данном случае – это не только налог на бедных (как писали «классики»), но и на богатых.

Поэтому призывать к увеличению инфляции – это тоже самое, что призывать к увеличению налогообложения и дальнейшему обнищанию и так уже достаточно нищего населения и вымыванию оборотных средств у производителя.

Стимулировать же рост экономики, производства и т.д. надо не путем искусственного повышения цен (инфляции) на соответствующую продукцию, а путем снижения издержек ее производства, в том числе и путем уменьшения налоговой нагрузки и/или более рационального ее распределения

При снижении издержек производства будет увеличиваться прибыль производителя, что будет побуждать его увеличивать производство, рост экономики. А при низкой инфляции не будут уменьшаться реальные доходы населения, и соответственно платежеспособный спрос на продукцию производителя
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:42

А що, сьогодні НБУ нас залишит без нового курсу?


Вітаюсь совсіма.

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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:43

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.01.2020......................-
НБУ не стал публиковать справочный курс. По всей видимости, его невозможно определить ввиду отсутствия сделок или недоступности привычного инструмента.
Проводятся ли торги, не понятно, но какие-то курсы мы получаем, их и будем анализировать, хоть ценность информации и стремится к нулю.
Открыли ТОМную сессию на уровнях вчерашнего закрытия. Почти сразу же по полкопейки симметрично расширили спред и постояли до 10-55. Потом приподнялись на 2 копейки и снова стабилизировались.
Должен признаться, что прошлая практика официальной отмены торгов в перенесенные будни нравилась мне значительно больше. Нечего сегодня на межбанке делать.
Вчера НБУ выкупил чуть меньше 150 млн.
Коррсчета существенно увеличились. Изрядная доля зашкаливавших суточных сертификатов ушла в двухнедельные, однако и общая сумма сертификатов существенно сократилась, Оставшаяся в рынке часть ликвидности в совокупности с объемной интервенцией и обеспечили рост остатков на коррсчетах.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
09.01.2020
Усього, млн дол. США 397.2
Рынок начал просыпаться, объем близок к рабочему. Обороты чистые, без вмешательства НБУ.
Сибарит
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