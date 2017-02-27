Додано: Суб 11 січ, 2020 12:30

Libo написав: rasmus написав: Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! ---

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну. Низкая инфляция - это оказывается ПЛОХО ! ---Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці, розміщеній на сайті Кабміну.



Конечно плохо!

Для американцев это была главная экономическая проблема, когда инфляция была ниже 2%.

Они несколько лет с этим упорно боролись, чтоб она перевалила за 2%.

Каждый день американское руководство говорило, что низкая инфляция это очень плохо! Для американцев это была главная экономическая проблема, когда инфляция была ниже 2%.Они несколько лет с этим упорно боролись, чтоб она перевалила за 2%.Каждый день американское руководство говорило, что низкая инфляция это очень плохо!

Тогда не надо писать что американский миллионер на свой миллион в банке «получает» $15 тыщ в год (что означает ставку по депо 1,5%). Фактически или реально в этом случае он ничего не получает, а. Т.е. при инфляции больше 1,5% он имеет не реальный доход, а убыток со своего капитала. Т.о. инфляция в данном случае – это не только налог на бедных (как писали «классики»), но и на богатых.Поэтому призывать к увеличению инфляции – это тоже самое, что призывать к увеличению налогообложения и дальнейшему обнищанию и так уже достаточно нищего населения и вымыванию оборотных средств у производителя.Стимулировать же рост экономики, производства и т.д. надо не путем искусственного повышения цен (инфляции) на соответствующую продукцию, а путем снижения издержек ее производства, в том числе и путем уменьшения налоговой нагрузки и/или более рационального ее распределенияПри снижении издержек производства будет увеличиваться прибыль производителя, что будет побуждать его увеличивать производство, рост экономики. А при низкой инфляции не будут уменьшаться реальные доходы населения, и соответственно платежеспособный спрос на продукцию производителя