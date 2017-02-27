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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3431343234333434

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 97
ниже 23
7%
7
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
14%
14
24.01-24.5
16%
16
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
11%
11
25.51-26
8%
8
выше 26
12%
12
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Здравствуйте .
Всех с наступившим Новым Годом !
Всем Добрые пожелания Здоровья и Успехов.

Привет!
Старый год ещё у юлианцев и азиатов))

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почему в субботу работает межбанк я в шоке
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:25

  Yuri_61 написав:
  Alex2006 написав:Что же, вот и закончился очередной мини-загончик. Поздравляю загонял с хорошим заработком на оленях, теперь смогут поехать на Мальдивы за их счет :) Сам тоже доволен, что успел слить пару пачек) Краткосрочность загона вполне объяснима огромным долларовым навесом у населения и бизнеса. Очень большое количество людей хомячили бакс для слива осенью-зимой, и теперь при малейших загончиках будем наблюдать нехилый слив от этих людей, желающих хотя бы зафиксировать убытки. Единственная надежда "кабанчиков" на серьезный загон - это какая-то экстра-паническая новость...


Всё одно я дождусь, когда все по уши в гривну перейдут и Вы тоже.
А я останусь в баксе про уши, в котором я с 2010 года.
И тогда для вас всех любителей гривны устроят нежданчик с курсом па31,5.
И это будет только начало. А там и па 36 будет.
Ведь не в силах такие страны, как Украина длительное время жить при крепкой нацвалюте. А она у нас крепкая, о чём свидетельствует отрицательный торговый баланс. Экономику не обманешь, как бы Маркарова не старалась. Ещё немного, и я к перечню моих личных врагов, кроме Путина, причислю ещё и Маркарову. Они мне зло творят.
Как Вы сами и говорите, но будет тогда гривневый навес.
Так что вперёд, сливайте баксы.Желательно все и побыстрее.
И желательно сливайте па23,5. Жду именно такого курса.
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:31

Ветеран Wall Street рассказал, сколько будет стоить золото через 5 лет

Через пять лет за унцию золота будут давать $14 000, уверен ветеран Wall Street Джеймс Рикардс.

За последние 50 лет рынок драгметаллов пережил два крупнейших взлета: в 1971-1980 и 1999-2011 годах (см. график выше). Сегодня он стоит на пороге третьего.
Если мы просто экстраполируем динамику золота, которую оно показало в эти предыдущие бычьи циклы, то получится, что к 2026 году его цена достигнет пика на уровне $14 000 за унцию. Что же стоит за текущим ростом?
Я выделяю 3 кратко- и долгосрочных фактора, которые станут главными драйверами взлета золота:
геополитика;
баланс спроса и предложения, и
денежно-кредитная политика (ДКП) ФРС.
Я уверен, что вы видели кучу миллиардеров в новостях из Давоса и других престижных форумов. Они любят обсуждать свои инвестиции в Apple, Amazon, облигации и другие активы. Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов. Однако почти никто из них не говорит публично о золоте.
Я проработал на Wall Street несколько десятилетий, а также жил среди своих коллег в Нью-Йорке и Гринвиче. Я часто проводил время с гуру индустрии хедж-фондов и могу точно сказать, что каждый из них владел физическим золотом, которое хранилось не в банке. Каждый. :wink:
Естественно, они не станут говорить об этом по телевизору, чтобы не спугнуть розничных инвесторов, которые могут в таком случае сбросить акции и облигации. Поэтому надо смотреть не на то, что они говорят, а на то, что они реально делают.
В любом случае, грядет трансформация мировой денежной системы, которая может пройти упорядоченно, а может и хаотично.
http://www.profinance.ru/news/2020/01/1 ... 5-let.html

Libo
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