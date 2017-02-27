Ветеран Wall Street рассказал, сколько будет стоить золото через 5 лет

Каждый.

За последние 50 лет рынок драгметаллов пережил два крупнейших взлета: в 1971-1980 и 1999-2011 годах (см. график выше). Сегодня он стоит на пороге третьего.Если мы просто экстраполируем динамику золота, которую оно показало в эти предыдущие бычьи циклы, то получится, что к 2026 году его цена достигнет пика на уровне $14 000 за унцию. Что же стоит за текущим ростом?Я выделяю 3 кратко- и долгосрочных фактора, которые станут главными драйверами взлета золота:геополитика;баланс спроса и предложения, иденежно-кредитная политика (ДКП) ФРС.Я уверен, что вы видели кучу миллиардеров в новостях из Давоса и других престижных форумов. Они любят обсуждать свои инвестиции в Apple, Amazon, облигации и другие активы. Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов. Однако почти никто из них не говорит публично о золоте.Я проработал на Wall Street несколько десятилетий, а также жил среди своих коллег в Нью-Йорке и Гринвиче. Я часто проводил время с гуру индустрии хедж-фондов и могу точно сказать, что каждый из них владел физическим золотом, которое хранилось не в банке.Естественно, они не станут говорить об этом по телевизору, чтобы не спугнуть розничных инвесторов, которые могут в таком случае сбросить акции и облигации. Поэтому надо смотреть не на то, что они говорят, а на то, что они реально делают.В любом случае, грядет трансформация мировой денежной системы, которая может пройти упорядоченно, а может и хаотично.