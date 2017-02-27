RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3432343334343435>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 99
ниже 23
7%
7
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
16%
16
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
11%
11
25.51-26
9%
9
выше 26
12%
12
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Здравствуйте .
Всех с наступившим Новым Годом !
Всем Добрые пожелания Здоровья и Успехов.

Привет!
Старый год ещё у юлианцев и азиатов))

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 03.12.14
Подякував: 442 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почему в субботу работает межбанк я в шоке
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:25

  Yuri_61 написав:
  Alex2006 написав:Что же, вот и закончился очередной мини-загончик. Поздравляю загонял с хорошим заработком на оленях, теперь смогут поехать на Мальдивы за их счет :) Сам тоже доволен, что успел слить пару пачек) Краткосрочность загона вполне объяснима огромным долларовым навесом у населения и бизнеса. Очень большое количество людей хомячили бакс для слива осенью-зимой, и теперь при малейших загончиках будем наблюдать нехилый слив от этих людей, желающих хотя бы зафиксировать убытки. Единственная надежда "кабанчиков" на серьезный загон - это какая-то экстра-паническая новость...


Всё одно я дождусь, когда все по уши в гривну перейдут и Вы тоже.
А я останусь в баксе про уши, в котором я с 2010 года.
И тогда для вас всех любителей гривны устроят нежданчик с курсом па31,5.
И это будет только начало. А там и па 36 будет.
Ведь не в силах такие страны, как Украина длительное время жить при крепкой нацвалюте. А она у нас крепкая, о чём свидетельствует отрицательный торговый баланс. Экономику не обманешь, как бы Маркарова не старалась. Ещё немного, и я к перечню моих личных врагов, кроме Путина, причислю ещё и Маркарову. Они мне зло творят.
Как Вы сами и говорите, но будет тогда гривневый навес.
Так что вперёд, сливайте баксы.Желательно все и побыстрее.
И желательно сливайте па23,5. Жду именно такого курса.
fin
 
Повідомлень: 96
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:31

Ветеран Wall Street рассказал, сколько будет стоить золото через 5 лет

Через пять лет за унцию золота будут давать $14 000, уверен ветеран Wall Street Джеймс Рикардс.

За последние 50 лет рынок драгметаллов пережил два крупнейших взлета: в 1971-1980 и 1999-2011 годах (см. график выше). Сегодня он стоит на пороге третьего.
Если мы просто экстраполируем динамику золота, которую оно показало в эти предыдущие бычьи циклы, то получится, что к 2026 году его цена достигнет пика на уровне $14 000 за унцию. Что же стоит за текущим ростом?
Я выделяю 3 кратко- и долгосрочных фактора, которые станут главными драйверами взлета золота:
геополитика;
баланс спроса и предложения, и
денежно-кредитная политика (ДКП) ФРС.
Я уверен, что вы видели кучу миллиардеров в новостях из Давоса и других престижных форумов. Они любят обсуждать свои инвестиции в Apple, Amazon, облигации и другие активы. Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов. Однако почти никто из них не говорит публично о золоте.
Я проработал на Wall Street несколько десятилетий, а также жил среди своих коллег в Нью-Йорке и Гринвиче. Я часто проводил время с гуру индустрии хедж-фондов и могу точно сказать, что каждый из них владел физическим золотом, которое хранилось не в банке. Каждый. :wink:
Естественно, они не станут говорить об этом по телевизору, чтобы не спугнуть розничных инвесторов, которые могут в таком случае сбросить акции и облигации. Поэтому надо смотреть не на то, что они говорят, а на то, что они реально делают.
В любом случае, грядет трансформация мировой денежной системы, которая может пройти упорядоченно, а может и хаотично.
http://www.profinance.ru/news/2020/01/1 ... 5-let.html

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7678
З нами з: 14.11.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 3818 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:52

Огого....

вчера банки разместили в НБУ на 14-дневных депозитных сертификатах 125 млрд.грн !!!

Для сравнения год назад 11.01.2019 банки разместили 36 млрд.

Кстати, если кто заметил кредитование падает ((((
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36796
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3536 раз.
Подякували: 8438 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов."
, что и делает этот ветеран волстрит
razor
 
Повідомлень: 28
З нами з: 02.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................11.01.2020...................13.01.2020
дата розрахунку..................10.01.2020....................11.01.2020
Євро.....................................26,5874.........................26,5874
Долар США..........................23,9677.........................23,9677
НБУ продлил на понедельник действие официальных курсов, установленных на сегодня. Можем считать, что сегодняшнюю сессию признали несостоявшейся. О попытке ее проведения говорит только сам факт сегодняшней публикации официальных курсов.
Проводятся ли торги, не понятно, но какие-то курсы мы получаем, их и будем анализировать, хоть ценность информации и стремится к нулю.
Открыли ТОМную сессию на уровнях вчерашнего закрытия. Почти сразу же по полкопейки симметрично расширили спред и постояли до 10-55. Потом приподнялись на 2 копейки и снова стабилизировались.
После полудня котировки выросли еще на копейку, а после обеда расширили спред на копейку вверх. По всей видимости, расширение спреда означает прекращение какой-либо активности, если она была до этого.
Официальный курс встретили котировками 23.9600 - 24.0000. За день непонятной торговли котировки выросли на 2.5 копейки. Если эта динамика на что-то и повлияет, то только на уровни старта торгов в понедельник, да и это влияние очень условное.

Этот день в истории:
2019 - 28.1538 (-419)
2018 - 28.4457 (-448)

2017 - 27.1132
2016 - 23.5044
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 4166 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:18

  Alex2006 написав:Краткосрочность загона вполне объяснима огромным долларовым навесом у населения и бизнеса.

Так может им помочь от него избавиться, и сразу выставлять налоги, коммуналочку, и т.п. сразу в валюте?А им крепкая гривнушка останется :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10176
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6487 раз.
Подякували: 2713 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:20

  razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов."
, что и делает этот ветеран волстрит


Он не хайпит, а говорит правду.
Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив. :idea: :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7678
З нами з: 14.11.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 3818 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:25

  Libo написав:
  razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов."
, что и делает этот ветеран волстрит


Он не хайпит, а говорит правду.
Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив. :idea: :idea:

Смешно было бы , если бы Ставицкий собирался драпать с мешками гривны :D :D
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
tehno-teplo
 
Повідомлень: 96
З нами з: 03.08.16
Подякував: 406 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3432343334343435>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1650, 1651, 1652
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16513 2038115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 17:07
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6771 1496087
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 01:44
serp6769
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 52035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.