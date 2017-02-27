Alex2006 написав:Что же, вот и закончился очередной мини-загончик. Поздравляю загонял с хорошим заработком на оленях, теперь смогут поехать на Мальдивы за их счет Сам тоже доволен, что успел слить пару пачек) Краткосрочность загона вполне объяснима огромным долларовым навесом у населения и бизнеса. Очень большое количество людей хомячили бакс для слива осенью-зимой, и теперь при малейших загончиках будем наблюдать нехилый слив от этих людей, желающих хотя бы зафиксировать убытки. Единственная надежда "кабанчиков" на серьезный загон - это какая-то экстра-паническая новость...
Всё одно я дождусь, когда все по уши в гривну перейдут и Вы тоже. А я останусь в баксе про уши, в котором я с 2010 года. И тогда для вас всех любителей гривны устроят нежданчик с курсом па31,5. И это будет только начало. А там и па 36 будет. Ведь не в силах такие страны, как Украина длительное время жить при крепкой нацвалюте. А она у нас крепкая, о чём свидетельствует отрицательный торговый баланс. Экономику не обманешь, как бы Маркарова не старалась. Ещё немного, и я к перечню моих личных врагов, кроме Путина, причислю ещё и Маркарову. Они мне зло творят. Как Вы сами и говорите, но будет тогда гривневый навес. Так что вперёд, сливайте баксы.Желательно все и побыстрее.
И желательно сливайте па23,5. Жду именно такого курса.
Ветеран Wall Street рассказал, сколько будет стоить золото через 5 лет
Через пять лет за унцию золота будут давать $14 000, уверен ветеран Wall Street Джеймс Рикардс.
За последние 50 лет рынок драгметаллов пережил два крупнейших взлета: в 1971-1980 и 1999-2011 годах (см. график выше). Сегодня он стоит на пороге третьего. Если мы просто экстраполируем динамику золота, которую оно показало в эти предыдущие бычьи циклы, то получится, что к 2026 году его цена достигнет пика на уровне $14 000 за унцию. Что же стоит за текущим ростом? Я выделяю 3 кратко- и долгосрочных фактора, которые станут главными драйверами взлета золота: геополитика; баланс спроса и предложения, и денежно-кредитная политика (ДКП) ФРС. Я уверен, что вы видели кучу миллиардеров в новостях из Давоса и других престижных форумов. Они любят обсуждать свои инвестиции в Apple, Amazon, облигации и другие активы. Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов. Однако почти никто из них не говорит публично о золоте. Я проработал на Wall Street несколько десятилетий, а также жил среди своих коллег в Нью-Йорке и Гринвиче. Я часто проводил время с гуру индустрии хедж-фондов и могу точно сказать, что каждый из них владел физическим золотом, которое хранилось не в банке. Каждый. Естественно, они не станут говорить об этом по телевизору, чтобы не спугнуть розничных инвесторов, которые могут в таком случае сбросить акции и облигации. Поэтому надо смотреть не на то, что они говорят, а на то, что они реально делают. В любом случае, грядет трансформация мировой денежной системы, которая может пройти упорядоченно, а может и хаотично. http://www.profinance.ru/news/2020/01/1 ... 5-let.html
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...................11.01.2020...................13.01.2020 дата розрахунку..................10.01.2020....................11.01.2020 Євро.....................................26,5874.........................26,5874 Долар США..........................23,9677.........................23,9677 НБУ продлил на понедельник действие официальных курсов, установленных на сегодня. Можем считать, что сегодняшнюю сессию признали несостоявшейся. О попытке ее проведения говорит только сам факт сегодняшней публикации официальных курсов. Проводятся ли торги, не понятно, но какие-то курсы мы получаем, их и будем анализировать, хоть ценность информации и стремится к нулю. Открыли ТОМную сессию на уровнях вчерашнего закрытия. Почти сразу же по полкопейки симметрично расширили спред и постояли до 10-55. Потом приподнялись на 2 копейки и снова стабилизировались. После полудня котировки выросли еще на копейку, а после обеда расширили спред на копейку вверх. По всей видимости, расширение спреда означает прекращение какой-либо активности, если она была до этого. Официальный курс встретили котировками 23.9600 - 24.0000. За день непонятной торговли котировки выросли на 2.5 копейки. Если эта динамика на что-то и повлияет, то только на уровни старта торгов в понедельник, да и это влияние очень условное.
Этот день в истории: 2019 - 28.1538 (-419) 2018 - 28.4457 (-448)
razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов." , что и делает этот ветеран волстрит
Он не хайпит, а говорит правду. Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив.
razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов." , что и делает этот ветеран волстрит
Он не хайпит, а говорит правду. Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив.
Смешно было бы , если бы Ставицкий собирался драпать с мешками гривны
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).