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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3432343334343435

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 99
ниже 23
7%
7
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
16%
16
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
11%
11
25.51-26
9%
9
выше 26
12%
12
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:27

  tehno-teplo написав:Смешно было бы , если бы Ставицкий собирался драпать с мешками гривны


А что с 40 кг золота Ставицкому отдали ? Это же надежный актив.

Хотя там было еще 5 миллионов долларов наличными и огромная коллекция швейцарских часов.

Наверное бедняга сейчас страдает, лучше бы я биткоины покупал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Он не хайпит, а говорит правду.
Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив.

У тупоголового представителя Укро-Быдло-Элиты не хватило мозга для сохранения и сбережения своего/краденого капитала. Вот он его и потерял.
Не думаю что это был лучший пример сбережения/приумножения капитала с помощью золота.
Востаннє редагувалось vladus17 в Суб 11 січ, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:39

  freeze написав:
  tehno-teplo написав:Смешно было бы , если бы Ставицкий собирался драпать с мешками гривны


А что с 40 кг золота Ставицкому отдали ? Это же надежный актив.

Хотя там было еще 5 миллионов долларов наличными и огромная коллекция швейцарских часов.

Наверное бедняга сейчас страдает, лучше бы я биткоины покупал.

Возможно оставили бизнес - БРСМ :?
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:44

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
17:00
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У Київі та центрі підросли біди, мабуть паганенько несуть.
Львів і Маріуполь припали.

11:00
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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:44

  vladus17 написав:У тупоголового представителя Укро-Быдло-Элиты не хватило мозга для сохранения и сбережения своего/краденого капитала. Вот он его и потерял.
Не думаю что это был лучший пример сбережения/приумножения капитала с помощью золота.


Я просто привел пример, в чем хранят свои сбережения богатые люди. :?
Далеко не все в акциях, в кеше, в банке ...
Диверсифай портфолио. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:53

  lrs7719 написав:
  somilitark написав:Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные)))
24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам.


Вопрос не в "неудовльстве", а в устойчивом ощущение временности этого явления. Если в 2005-2008, несмотря на политическую свистопляску, был реальный фундамент хотя и вызванный опять таки ситуативными факторами в виде цен на ресурсы, то сейчас уж совсем что то временное и очень переменчивое. Чувствуешь себя ну как турыст в тапочках и плавках, который выехал куда то в Затоку в декабре месяце. По радио непрерывно рассказывают о глобальном и локальном потепление, медведи заснуть не могут и т.д. Да и на градуснике ж +18. Почти весна.


Думаю тут проблемы больше психологические и восприятия,часто возрастные.
1.Вам тогда в 2005-м было на 15-ть лет меньше,наверняка только отыграли первую свадьбу,родился первый ребёнок,была куплена первая новая машина,были первые по-настоящему серьёзные позитивные опыты в жизни,казалось эта музыка будет играть вечно и распирало от гордости за самого себя))
2.2005-2008 это массовый психоз у всех,доллар овно,моя унаследованная единичка хрущик в опе мира уже 30,а нет,уже 50,подождите,да уже почти 100 000 долларов,доходы росли как дурные уже почти 10 лет и казалось,что скоро начнём Западу говорить как надо жить поживать и имуществом обростать.
3.Потом что-то пошло не так,недвижка поделилась минимум на 2 в цене,доллар оказывается тоже может дорожать после десятилетки застоя,кредиты оказывается надо отдавать с похудевших доходов,да и работать надо больше из-за того,что жена стала показывать зубы.Возможно развод,смена работы и не одна смена работодателя,раздел имущества,вдруг ласковая кошечка превратилась в хитрую лисицу тигрицу и оттяпала казалось всё только моё.Потом опять чивокунская накачка деньгами.Новая жена моложе и опять те же грабли,но тогда себе сказали:вот это я молодец,а? всё разрулил и порешал,стало всё даже лучше,все мне завидуют вокруг,я чувствую это!!!

А потом пункт 4,да тот самый второй майдан,да растоптали всех патриотов красивыми речами,да падение доходов и рост расходов на казалось примитивные вещи в виде коммуналки,проезда,еды,а родственники,которые работают работягами,вдруг стали больше зарабатывать,как так может быть? Что за байда?
А потом второй развод,нервно и не приятно,полный крах надежд и предательство.твёрдо себе говорите:больше никаких свадеб и детей,все бабы сво.
5. А потом реформа Зеленского по курсу,ну как могли так обмануть меня,всезнающего и понимающего? Опять влёт на ревальвации при всех проблемах государства я влетаю,а ведь мог быть на грндепо и подпевать Доллярчику,что за карма такая,нервы начинают шалить.
Плюс возраст и понимание,что перспектив по работе НЕТ,красивую кошечку уговорить жить с вами,тоже НЕ ПОЛУЧИТСЯ,ибо нет ресурсов и уже желания(здоровья и денег),железяка не радует у окна,тем более что обслуживание,страховка и пробки на дорогах уже начинают бесить,тем более большинство Доллярчиков на дороге имеют круче авто чем у вчерашнего покорителя всех жизненных Эверестов.

Так что думаю проблема больше даже в нас самих,сейчас идёт эпоха честной бедности у государства,и вы тоже начали задумываться о пенсии,а ведь всю жизнь считали пенсионные взносы чем-то мифическим и чужим,уделом слабых и беспомощных,даже если всё получится, и пенсия будет,то как жить на 2 или 3 000 грн не в неделю,а МЕСЯЦ?Тем более котлетку приходится не пополнять,а скорее отщипывать на непредвиденные траты.
Короче,всё до кучи и выходит,вот гады,что с экономикой делают,обидно,а тут ещё и промпроизводство упало на полшестого,вообще завал и полное разочарование :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:59

  asti написав:
  somilitark написав:Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные)))
24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам.
Принимали

Да я согласен,ваша мама и по 30 сдала бы,жаль только с понедельника распахнут свои двери учебные заведения и вы будете заняты,будете мало освещать ваши мечты о красивой и богатой жизни :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:10

somilitark

накатил 0,5л дешевого сливового и очередную ахинею на пол-страницы...

бросай бухать, побереги здоровье
после двух разводов и двух разделов имущество-это единственный капитал :mrgreen:

по теме: курс немного припал (на 5-10 коп. от пятницы),

пока что боковик и потом вниз до 23,60/70 после 15-го
Орест прогнозировал 25,2 на середину месяца...
походу будет на гривну меньше или даже полторы

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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