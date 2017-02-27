А что с 40 кг золота Ставицкому отдали ? Это же надежный актив.
Хотя там было еще 5 миллионов долларов наличными и огромная коллекция швейцарских часов.
Наверное бедняга сейчас страдает, лучше бы я биткоины покупал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:27
А что с 40 кг золота Ставицкому отдали ? Это же надежный актив.
Хотя там было еще 5 миллионов долларов наличными и огромная коллекция швейцарских часов.
Наверное бедняга сейчас страдает, лучше бы я биткоины покупал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У тупоголового представителя Укро-Быдло-Элиты не хватило мозга для сохранения и сбережения своего/краденого капитала. Вот он его и потерял.
Не думаю что это был лучший пример сбережения/приумножения капитала с помощью золота.
Востаннє редагувалось vladus17 в Суб 11 січ, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:39
Возможно оставили бизнес - БРСМ
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:44
Курси на зараз
Вітаюсь совсіма.
17:00
У Київі та центрі підросли біди, мабуть паганенько несуть.
Львів і Маріуполь припали.
11:00
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:44
Я просто привел пример, в чем хранят свои сбережения богатые люди.
Далеко не все в акциях, в кеше, в банке ...
Диверсифай портфолио.
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:53
Думаю тут проблемы больше психологические и восприятия,часто возрастные.
1.Вам тогда в 2005-м было на 15-ть лет меньше,наверняка только отыграли первую свадьбу,родился первый ребёнок,была куплена первая новая машина,были первые по-настоящему серьёзные позитивные опыты в жизни,казалось эта музыка будет играть вечно и распирало от гордости за самого себя))
2.2005-2008 это массовый психоз у всех,доллар овно,моя унаследованная единичка хрущик в опе мира уже 30,а нет,уже 50,подождите,да уже почти 100 000 долларов,доходы росли как дурные уже почти 10 лет и казалось,что скоро начнём Западу говорить как надо жить поживать и имуществом обростать.
3.Потом что-то пошло не так,недвижка поделилась минимум на 2 в цене,доллар оказывается тоже может дорожать после десятилетки застоя,кредиты оказывается надо отдавать с похудевших доходов,да и работать надо больше из-за того,что жена стала показывать зубы.Возможно развод,смена работы и не одна смена работодателя,раздел имущества,вдруг ласковая кошечка превратилась в хитрую лисицу тигрицу и оттяпала казалось всё только моё.Потом опять чивокунская накачка деньгами.Новая жена моложе и опять те же грабли,но тогда себе сказали:вот это я молодец,а? всё разрулил и порешал,стало всё даже лучше,все мне завидуют вокруг,я чувствую это!!!
А потом пункт 4,да тот самый второй майдан,да растоптали всех патриотов красивыми речами,да падение доходов и рост расходов на казалось примитивные вещи в виде коммуналки,проезда,еды,а родственники,которые работают работягами,вдруг стали больше зарабатывать,как так может быть? Что за байда?
А потом второй развод,нервно и не приятно,полный крах надежд и предательство.твёрдо себе говорите:больше никаких свадеб и детей,все бабы сво.
5. А потом реформа Зеленского по курсу,ну как могли так обмануть меня,всезнающего и понимающего? Опять влёт на ревальвации при всех проблемах государства я влетаю,а ведь мог быть на грндепо и подпевать Доллярчику,что за карма такая,нервы начинают шалить.
Плюс возраст и понимание,что перспектив по работе НЕТ,красивую кошечку уговорить жить с вами,тоже НЕ ПОЛУЧИТСЯ,ибо нет ресурсов и уже желания(здоровья и денег),железяка не радует у окна,тем более что обслуживание,страховка и пробки на дорогах уже начинают бесить,тем более большинство Доллярчиков на дороге имеют круче авто чем у вчерашнего покорителя всех жизненных Эверестов.
Так что думаю проблема больше даже в нас самих,сейчас идёт эпоха честной бедности у государства,и вы тоже начали задумываться о пенсии,а ведь всю жизнь считали пенсионные взносы чем-то мифическим и чужим,уделом слабых и беспомощных,даже если всё получится, и пенсия будет,то как жить на 2 или 3 000 грн не в неделю,а МЕСЯЦ?Тем более котлетку приходится не пополнять,а скорее отщипывать на непредвиденные траты.
Короче,всё до кучи и выходит,вот гады,что с экономикой делают,обидно,а тут ещё и промпроизводство упало на полшестого,вообще завал и полное разочарование
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:59
Да я согласен,ваша мама и по 30 сдала бы,жаль только с понедельника распахнут свои двери учебные заведения и вы будете заняты,будете мало освещать ваши мечты о красивой и богатой жизни
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:10
somilitark
накатил 0,5л дешевого сливового и очередную ахинею на пол-страницы...
бросай бухать, побереги здоровье
после двух разводов и двух разделов имущество-это единственный капитал
по теме: курс немного припал (на 5-10 коп. от пятницы),
пока что боковик и потом вниз до 23,60/70 после 15-го
Орест прогнозировал 25,2 на середину месяца...
походу будет на гривну меньше или даже полторы
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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