Додано: Суб 11 січ, 2020 16:53

lrs7719 написав: somilitark написав: Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные)))

24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам. Недовольство от низкого курса приобретает новые очертания, толерантность сдают в утиль даже самые закаленные)))24.80 на приём это было круто, но я сомневаюсь что реально принимали по таким прайсам.



Вопрос не в "неудовльстве", а в устойчивом ощущение временности этого явления. Если в 2005-2008, несмотря на политическую свистопляску, был реальный фундамент хотя и вызванный опять таки ситуативными факторами в виде цен на ресурсы, то сейчас уж совсем что то временное и очень переменчивое. Чувствуешь себя ну как турыст в тапочках и плавках, который выехал куда то в Затоку в декабре месяце. По радио непрерывно рассказывают о глобальном и локальном потепление, медведи заснуть не могут и т.д. Да и на градуснике ж +18. Почти весна. Вопрос не в "неудовльстве", а в устойчивом ощущение временности этого явления. Если в 2005-2008, несмотря на политическую свистопляску, был реальный фундамент хотя и вызванный опять таки ситуативными факторами в виде цен на ресурсы, то сейчас уж совсем что то временное и очень переменчивое. Чувствуешь себя ну как турыст в тапочках и плавках, который выехал куда то в Затоку в декабре месяце. По радио непрерывно рассказывают о глобальном и локальном потепление, медведи заснуть не могут и т.д. Да и на градуснике ж +18. Почти весна.

Думаю тут проблемы больше психологические и восприятия,часто возрастные.1.Вам тогда в 2005-м было на 15-ть лет меньше,наверняка только отыграли первую свадьбу,родился первый ребёнок,была куплена первая новая машина,были первые по-настоящему серьёзные позитивные опыты в жизни,казалось эта музыка будет играть вечно и распирало от гордости за самого себя))2.2005-2008 это массовый психоз у всех,доллар овно,моя унаследованная единичка хрущик в опе мира уже 30,а нет,уже 50,подождите,да уже почти 100 000 долларов,доходы росли как дурные уже почти 10 лет и казалось,что скоро начнём Западу говорить как надо жить поживать и имуществом обростать.3.Потом что-то пошло не так,недвижка поделилась минимум на 2 в цене,доллар оказывается тоже может дорожать после десятилетки застоя,кредиты оказывается надо отдавать с похудевших доходов,да и работать надо больше из-за того,что жена стала показывать зубы.Возможно развод,смена работы и не одна смена работодателя,раздел имущества,вдруг ласковая кошечка превратилась в хитрую лисицу тигрицу и оттяпала казалось всё только моё.Потом опять чивокунская накачка деньгами.Новая жена моложе и опять те же грабли,но тогда себе сказали:вот это я молодец,а? всё разрулил и порешал,стало всё даже лучше,все мне завидуют вокруг,я чувствую это!!!А потом пункт 4,да тот самый второй майдан,да растоптали всех патриотов красивыми речами,да падение доходов и рост расходов на казалось примитивные вещи в виде коммуналки,проезда,еды,а родственники,которые работают работягами,вдруг стали больше зарабатывать,как так может быть? Что за байда?А потом второй развод,нервно и не приятно,полный крах надежд и предательство.твёрдо себе говорите:больше никаких свадеб и детей,все бабы сво.5. А потом реформа Зеленского по курсу,ну как могли так обмануть меня,всезнающего и понимающего? Опять влёт на ревальвации при всех проблемах государства я влетаю,а ведь мог быть на грндепо и подпевать Доллярчику,что за карма такая,нервы начинают шалить.Плюс возраст и понимание,что перспектив по работе НЕТ,красивую кошечку уговорить жить с вами,тоже НЕ ПОЛУЧИТСЯ,ибо нет ресурсов и уже желания(здоровья и денег),железяка не радует у окна,тем более что обслуживание,страховка и пробки на дорогах уже начинают бесить,тем более большинство Доллярчиков на дороге имеют круче авто чем у вчерашнего покорителя всех жизненных Эверестов.Так что думаю проблема больше даже в нас самих,сейчас идёт эпоха честной бедности у государства,и вы тоже начали задумываться о пенсии,а ведь всю жизнь считали пенсионные взносы чем-то мифическим и чужим,уделом слабых и беспомощных,даже если всё получится, и пенсия будет,то как жить на 2 или 3 000 грн не в неделю,а МЕСЯЦ?Тем более котлетку приходится не пополнять,а скорее отщипывать на непредвиденные траты.Короче,всё до кучи и выходит,вот гады,что с экономикой делают,обидно,а тут ещё и промпроизводство упало на полшестого,вообще завал и полное разочарование