Libo написав:Экономика далеко не падающая! А выходящая на завистную для многих траекторию роста. Резко замедлилось бегство капитала. Увеличился приплыв капитала через теневой сектор. Активизировался ИТ сектор и прочие сферы высоких технологий. Заробитчане поверили в стабилизацию и погнали в Украину не просто сотку родным на жизнь, а на более серьезные инвестиции. Коррупция поджала хвост и резко уменьшилась потребность в валюте для подношений, яхт, самолетов, заморских вилл. И др., и др. По пять капель с каждого фактора, вот и получился стакан миллиардов, который вы раньше не видели. Дальше только по нарастающей. Жир будет покруче, чем в нулевые. Готовьтесь.
Надеюсь это такой тонкий стёб? Достаточно открыть даже отчеты Госстата, чтобы понять, что реальность далеко не такая радужная.
Падение промышленного производства по месяцам: сентябрь - 1.7% октябрь - 1.1% ноябрь - 5% декабрь - 7.5%
Это ж Либо!!! ( прапор, как-то, злобновато... ), мне кажется...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 11 січ, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов." , что и делает этот ветеран волстрит
Он не хайпит, а говорит правду. Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив.
Полагаю , они держат все, и в том числе золото. Диверсификация, все дела.
Libo написав:Экономика далеко не падающая! А выходящая на завистную для многих траекторию роста. Резко замедлилось бегство капитала. Увеличился приплыв капитала через теневой сектор. Активизировался ИТ сектор и прочие сферы высоких технологий. Заробитчане поверили в стабилизацию и погнали в Украину не просто сотку родным на жизнь, а на более серьезные инвестиции. Коррупция поджала хвост и резко уменьшилась потребность в валюте для подношений, яхт, самолетов, заморских вилл. И др., и др. По пять капель с каждого фактора, вот и получился стакан миллиардов, который вы раньше не видели. Дальше только по нарастающей. Жир будет покруче, чем в нулевые. Готовьтесь.
Надеюсь это такой тонкий стёб? Достаточно открыть даже отчеты Госстата, чтобы понять, что реальность далеко не такая радужная.
Падение промышленного производства по месяцам: сентябрь - 1.7% октябрь - 1.1% ноябрь - 5% декабрь - 7.5%
зачем нам учеба товарищ? нам ум? Нет товарищ. Лучше хлопанье грязных вл...!
razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов." , что и делает этот ветеран волстрит
Он не хайпит, а говорит правду. Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив.
И что, помог ему этот "надежный актив"?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
somilitark написав:Так что думаю проблема больше даже в нас самих,сейчас идёт эпоха честной бедности у государства,и вы тоже начали задумываться о пенсии,а ведь всю жизнь считали пенсионные взносы чем-то мифическим и чужим,уделом слабых и беспомощных,даже если всё получится, и пенсия будет,то как жить на 2 или 3 000 грн не в неделю,а МЕСЯЦ?Тем более котлетку приходится не пополнять,а скорее отщипывать на непредвиденные траты. Короче,всё до кучи и выходит,вот гады,что с экономикой делают,обидно,а тут ещё и промпроизводство упало на полшестого,вообще завал и полное разочарование
Удивительно, как народ, даже Сом, обсуждают пенсионные выплаты государства... Дай бог, шоб в ожидании "манны небесной" - хомячили под подушку....