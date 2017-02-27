Libo написав:

Экономика далеко не падающая! А выходящая на завистную для многих траекторию роста.Резко замедлилось бегство капитала. Увеличился приплыв капитала через теневой сектор.Активизировался ИТ сектор и прочие сферы высоких технологий. Заробитчане поверили в стабилизацию и погнали в Украину не просто сотку родным на жизнь, а на более серьезные инвестиции. Коррупция поджала хвост и резко уменьшилась потребность в валюте для подношений, яхт, самолетов, заморских вилл. И др., и др.По пять капель с каждого фактора, вот и получился стакан миллиардов, который вы раньше не видели.Дальше только по нарастающей. Жир будет покруче, чем в нулевые.Готовьтесь.