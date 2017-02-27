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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3433343434353436

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 102
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
17%
17
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
11%
11
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
13
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:16

  zzzzzz написав:Огого....

вчера банки разместили в НБУ на 14-дневных депозитных сертификатах 125 млрд.грн !!!

Для сравнения год назад 11.01.2019 банки разместили 36 млрд.

Кстати, если кто заметил кредитование падает ((((


оно и не будет работать никогда в этой стране. А если компания европейского качества, то такая компания может взять под 0.25% в евро залоговые кредиты (маржинальные кредиты)

При ставка 20%: Банки берут под залог 55% первый взнос на кредит 20% под 5 лет и остальную сумму клиент кладет в ОВГЗ под 17%-20%

Банк зарабатывает на сложном проценте, ложит 55% в ОВГЗ капитализирует

20% х 5лет = 100% выплачен кредит, банк зарабатывает на марже, между залогом. Клиенту эту стоит 0%-2% кредит в гривне.

5% х 20лет = 100%
при низкой ставке кредит похож на ганьбу!, так как это 20 лет.

можно отменить налоги на депо и держать ставку 20%.

можно законспектировать в тетрадки :lol:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 11 січ, 2020 18:27, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:21

  yuri_m написав:
  Libo написав:Экономика далеко не падающая! А выходящая на завистную для многих траекторию роста.
Резко замедлилось бегство капитала. Увеличился приплыв капитала через теневой сектор.
Активизировался ИТ сектор и прочие сферы высоких технологий. Заробитчане поверили в стабилизацию и погнали в Украину не просто сотку родным на жизнь, а на более серьезные инвестиции. Коррупция поджала хвост и резко уменьшилась потребность в валюте для подношений, яхт, самолетов, заморских вилл. И др., и др.
По пять капель с каждого фактора, вот и получился стакан миллиардов, который вы раньше не видели.
Дальше только по нарастающей. Жир будет покруче, чем в нулевые.
Готовьтесь. 8)

Надеюсь это такой тонкий стёб? Достаточно открыть даже отчеты Госстата, чтобы понять, что реальность далеко не такая радужная.

Падение промышленного производства по месяцам:
сентябрь - 1.7%
октябрь - 1.1%
ноябрь - 5%
декабрь - 7.5%


Это ж Либо!!! :D
( прапор, как-то, злобновато... :oops: ), мне кажется... :roll:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 11 січ, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:21

  Libo написав:
  razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов."
, что и делает этот ветеран волстрит


Он не хайпит, а говорит правду.
Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив. :idea: :idea:

Полагаю , они держат все, и в том числе золото. Диверсификация, все дела.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:21

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
Вы определили для себя уровни слива ?


25.5

Передчасно, маяк як розвернеться то качне на 30
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:24

  yuri_m написав:
  Libo написав:Экономика далеко не падающая! А выходящая на завистную для многих траекторию роста.
Резко замедлилось бегство капитала. Увеличился приплыв капитала через теневой сектор.
Активизировался ИТ сектор и прочие сферы высоких технологий. Заробитчане поверили в стабилизацию и погнали в Украину не просто сотку родным на жизнь, а на более серьезные инвестиции. Коррупция поджала хвост и резко уменьшилась потребность в валюте для подношений, яхт, самолетов, заморских вилл. И др., и др.
По пять капель с каждого фактора, вот и получился стакан миллиардов, который вы раньше не видели.
Дальше только по нарастающей. Жир будет покруче, чем в нулевые.
Готовьтесь. 8)

Надеюсь это такой тонкий стёб? Достаточно открыть даже отчеты Госстата, чтобы понять, что реальность далеко не такая радужная.

Падение промышленного производства по месяцам:
сентябрь - 1.7%
октябрь - 1.1%
ноябрь - 5%
декабрь - 7.5%



зачем нам учеба товарищ? нам ум? Нет товарищ. Лучше хлопанье грязных вл...!

proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:29

  flyman написав:
  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
Вы определили для себя уровни слива ?


25.5

Передчасно, маяк як розвернеться то качне на 30


На моменте, даже на 25 драйверов не вижу.... Если 24.5 дотянут - и то, Слава Богу.... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:32

  Libo написав:
Ветеран Wall Street рассказал, сколько будет стоить золото через 5 лет
Через пять лет за унцию золота будут давать $14 000, уверен ветеран Wall Street Джеймс Рикардс.

Все эти ветераны с их экстраполяциями безнадежно устарели.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:33

  Libo написав:
  razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов."
, что и делает этот ветеран волстрит
Он не хайпит, а говорит правду.
Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив. :idea: :idea:

И что, помог ему этот "надежный актив"? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Так что думаю проблема больше даже в нас самих,сейчас идёт эпоха честной бедности у государства,и вы тоже начали задумываться о пенсии,а ведь всю жизнь считали пенсионные взносы чем-то мифическим и чужим,уделом слабых и беспомощных,даже если всё получится, и пенсия будет,то как жить на 2 или 3 000 грн не в неделю,а МЕСЯЦ?Тем более котлетку приходится не пополнять,а скорее отщипывать на непредвиденные траты.
Короче,всё до кучи и выходит,вот гады,что с экономикой делают,обидно,а тут ещё и промпроизводство упало на полшестого,вообще завал и полное разочарование


Удивительно, как народ, даже Сом, обсуждают пенсионные выплаты государства...
Дай бог, шоб в ожидании "манны небесной" - хомячили под подушку.... :wink:
дарий
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