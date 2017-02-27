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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3435343634373438>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 103
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
17%
17
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
12%
12
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
13
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:20

Опер данные от казначейства.

Компенсация ПДВ на 11.01.2020 составила по прежнему 4,2 млн.грн. ( на 10.01.2019 - 776 млн.грн )
То есть Минфин тупо кидает экспортеров.

Доходы от таможни по состоянию на 10 января -34% от прошлого периода. Пора Нефедову в венесуельских боливарах считать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Думаю тут проблемы больше психологические и восприятия,часто возрастные.
1.Вам тогда в 2005-м было на 15-ть лет меньше,наверняка только отыграли первую свадьбу,родился первый ребёнок,была куплена первая новая машина,были первые по-настоящему серьёзные позитивные опыты в жизни,казалось эта музыка будет играть вечно и распирало от гордости за самого себя))
2.2005-2008 это массовый психоз у всех,доллар овно,моя унаследованная единичка хрущик в опе мира уже 30,а нет,уже 50,подождите,да уже почти 100 000 долларов,доходы росли как дурные уже почти 10 лет и казалось,что скоро начнём Западу говорить как надо жить поживать и имуществом обростать.
3.Потом что-то пошло не так,недвижка поделилась минимум на 2 в цене,доллар оказывается тоже может дорожать после десятилетки застоя,кредиты оказывается надо отдавать с похудевших доходов,да и работать надо больше из-за того,что жена стала показывать зубы.Возможно развод,смена работы и не одна смена работодателя,раздел имущества,вдруг ласковая кошечка превратилась в хитрую лисицу тигрицу и оттяпала казалось всё только моё.Потом опять чивокунская накачка деньгами.Новая жена моложе и опять те же грабли,но тогда себе сказали:вот это я молодец,а? всё разрулил и порешал,стало всё даже лучше,все мне завидуют вокруг,я чувствую это!!!

А потом пункт 4,да тот самый второй майдан,да растоптали всех патриотов красивыми речами,да падение доходов и рост расходов на казалось примитивные вещи в виде коммуналки,проезда,еды,а родственники,которые работают работягами,вдруг стали больше зарабатывать,как так может быть? Что за байда?
А потом второй развод,нервно и не приятно,полный крах надежд и предательство.твёрдо себе говорите:больше никаких свадеб и детей,все бабы сво.
5. А потом реформа Зеленского по курсу,ну как могли так обмануть меня,всезнающего и понимающего? Опять влёт на ревальвации при всех проблемах государства я влетаю,а ведь мог быть на грндепо и подпевать Доллярчику,что за карма такая,нервы начинают шалить.
Плюс возраст и понимание,что перспектив по работе НЕТ,красивую кошечку уговорить жить с вами,тоже НЕ ПОЛУЧИТСЯ,ибо нет ресурсов и уже желания(здоровья и денег),железяка не радует у окна,тем более что обслуживание,страховка и пробки на дорогах уже начинают бесить,тем более большинство Доллярчиков на дороге имеют круче авто чем у вчерашнего покорителя всех жизненных Эверестов.

Так что думаю проблема больше даже в нас самих,сейчас идёт эпоха честной бедности у государства,и вы тоже начали задумываться о пенсии,а ведь всю жизнь считали пенсионные взносы чем-то мифическим и чужим,уделом слабых и беспомощных,даже если всё получится, и пенсия будет,то как жить на 2 или 3 000 грн не в неделю,а МЕСЯЦ?Тем более котлетку приходится не пополнять,а скорее отщипывать на непредвиденные траты.
Короче,всё до кучи и выходит,вот гады,что с экономикой делают,обидно,а тут ещё и промпроизводство упало на полшестого,вообще завал и полное разочарование


Сомика начало пробивать на некоторую Добродушевность (сентиментальность по нашему колхозному)!
Плюс, без вариантов! :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 11 січ, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:32

  Pupsik написав:
  freeze написав:Откровенно говоря минимальная зарплата это ничто, просто налоговая соковыжималка из бизнеса и предпринимателей, маркер фискализации.


що би Ви не говорили - позитивну динаміку заперечити не можете...

Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:49

  Qwerty написав:Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!

Ну не совсем. Причина в том, что молодежь - в областных центрах, столице и за границей. А городки - действительно депрессивные. Ни развлечений, ни нормально оплачиваемой работы, ни образования.
От вас, если честно, таких поверхностных выводов не ожидал
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 11 січ, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Доходы от таможни по состоянию на 10 января -34% от прошлого периода. Пора Нефедову в венесуельских боливарах считать


Ну уж совсем без оптимизма!
Рефинанс 7-8 сделают...
Кредиты под 8-10 выдадут...
Дальше поглядим.... :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:54

  Qwerty написав:
  Pupsik написав:
  freeze написав:Откровенно говоря минимальная зарплата это ничто, просто налоговая соковыжималка из бизнеса и предпринимателей, маркер фискализации.


що би Ви не говорили - позитивну динаміку заперечити не можете...

Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!

Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:01

  prodigy написав:somilitark



по теме: курс немного припал (на 5-10 коп. от пятницы),

пока что боковик и потом вниз до 23,60/70 после 15-го
Орест прогнозировал 25,2 на середину месяца...
походу будет на гривну меньше или даже полторы [/url]

как это Орест так мог вляпаться, веры нет, что на 24.5 окопаются. Хотя когда 30.12 поперли кто угодно мог про 25.2 вещать.

Вчера вечером откупил европейского по 26.55
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:01

  Навуходоносор написав:
  Qwerty написав:Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!

Ну не совсем. Причина в том, что молодежь - в областных центрах, столице и за границей. А городки - действительно депрессивные. Ни развлечений, ни нормально оплачиваемой работы, ни образования.
От вас, если честно, таких поверхностных выводов не ожидал

К сожалению, из областных центров трудоспособное население валит толпами, раньше в столицу, теперь больше за границу. В банках, которые оформляют заробитчан, огромные очереди практически постоянно :( .

В Николаеве сегодня курс припал на 5 коп. К вечеру продавали по 24,05, евро -26,40.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:05

  edvardd написав:
  Libo написав:
  razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов."
, что и делает этот ветеран волстрит


Он не хайпит, а говорит правду.
Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив. :idea: :idea:

нищеброд этот Эдик Ставицкий:

Китайские правоохранители во время обыска в доме бывшего мэра города Ганьчжоу, который ранее занимал также высокие должности в руководстве Компартии, обнаружили 13,5 тонн золота.
Как сообщает point.md, хранилище для слитков 57-летний Чжан Ци оборудовал в подвальном помещении.
Кроме золота, оттуда были также изъяты крупные суммы денег, а также драгоценности и антиквариат.
Чтобы вывезти все это из дома Чжан Ци понадобилось несколько военных грузовиков.

Ну у нас тоже есть свои "меры Гуаньчжоу":

В Николаеве под особняком замгубернатора обнаружили туннели с золотом (фото)
https://podrobnosti.ua/2111869-pod-osobnjakom-zamglavy-nikolaevskoj-oga-obnaruzhili-tunneli-s-zolotom-foto.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.


Не уверен, что наше население плодит детей из корыстных побуждений, чтобы поддерживали в старости.
В огромном подавляющем большинстве случаев эта история заведомо не окупается по сравнению со средствами вложенными в подьем детей до совершеннолетия.
Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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