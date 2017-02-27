somilitark написав:Думаю тут проблемы больше психологические и восприятия,часто возрастные. 1.Вам тогда в 2005-м было на 15-ть лет меньше,наверняка только отыграли первую свадьбу,родился первый ребёнок,была куплена первая новая машина,были первые по-настоящему серьёзные позитивные опыты в жизни,казалось эта музыка будет играть вечно и распирало от гордости за самого себя)) 2.2005-2008 это массовый психоз у всех,доллар овно,моя унаследованная единичка хрущик в опе мира уже 30,а нет,уже 50,подождите,да уже почти 100 000 долларов,доходы росли как дурные уже почти 10 лет и казалось,что скоро начнём Западу говорить как надо жить поживать и имуществом обростать. 3.Потом что-то пошло не так,недвижка поделилась минимум на 2 в цене,доллар оказывается тоже может дорожать после десятилетки застоя,кредиты оказывается надо отдавать с похудевших доходов,да и работать надо больше из-за того,что жена стала показывать зубы.Возможно развод,смена работы и не одна смена работодателя,раздел имущества,вдруг ласковая кошечка превратилась в хитрую лисицу тигрицу и оттяпала казалось всё только моё.Потом опять чивокунская накачка деньгами.Новая жена моложе и опять те же грабли,но тогда себе сказали:вот это я молодец,а? всё разрулил и порешал,стало всё даже лучше,все мне завидуют вокруг,я чувствую это!!!
А потом пункт 4,да тот самый второй майдан,да растоптали всех патриотов красивыми речами,да падение доходов и рост расходов на казалось примитивные вещи в виде коммуналки,проезда,еды,а родственники,которые работают работягами,вдруг стали больше зарабатывать,как так может быть? Что за байда? А потом второй развод,нервно и не приятно,полный крах надежд и предательство.твёрдо себе говорите:больше никаких свадеб и детей,все бабы сво. 5. А потом реформа Зеленского по курсу,ну как могли так обмануть меня,всезнающего и понимающего? Опять влёт на ревальвации при всех проблемах государства я влетаю,а ведь мог быть на грндепо и подпевать Доллярчику,что за карма такая,нервы начинают шалить. Плюс возраст и понимание,что перспектив по работе НЕТ,красивую кошечку уговорить жить с вами,тоже НЕ ПОЛУЧИТСЯ,ибо нет ресурсов и уже желания(здоровья и денег),железяка не радует у окна,тем более что обслуживание,страховка и пробки на дорогах уже начинают бесить,тем более большинство Доллярчиков на дороге имеют круче авто чем у вчерашнего покорителя всех жизненных Эверестов.
Так что думаю проблема больше даже в нас самих,сейчас идёт эпоха честной бедности у государства,и вы тоже начали задумываться о пенсии,а ведь всю жизнь считали пенсионные взносы чем-то мифическим и чужим,уделом слабых и беспомощных,даже если всё получится, и пенсия будет,то как жить на 2 или 3 000 грн не в неделю,а МЕСЯЦ?Тем более котлетку приходится не пополнять,а скорее отщипывать на непредвиденные траты. Короче,всё до кучи и выходит,вот гады,что с экономикой делают,обидно,а тут ещё и промпроизводство упало на полшестого,вообще завал и полное разочарование
Сомика начало пробивать на некоторую Добродушевность (сентиментальность по нашему колхозному)! Плюс, без вариантов!
Востаннє редагувалось дарий в Суб 11 січ, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Откровенно говоря минимальная зарплата это ничто, просто налоговая соковыжималка из бизнеса и предпринимателей, маркер фискализации.
що би Ви не говорили - позитивну динаміку заперечити не можете...
Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!
Qwerty написав:Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!
Ну не совсем. Причина в том, что молодежь - в областных центрах, столице и за границей. А городки - действительно депрессивные. Ни развлечений, ни нормально оплачиваемой работы, ни образования. От вас, если честно, таких поверхностных выводов не ожидал
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 11 січ, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
freeze написав:Откровенно говоря минимальная зарплата это ничто, просто налоговая соковыжималка из бизнеса и предпринимателей, маркер фискализации.
що би Ви не говорили - позитивну динаміку заперечити не можете...
Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!
Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.
Qwerty написав:Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!
Ну не совсем. Причина в том, что молодежь - в областных центрах, столице и за границей. А городки - действительно депрессивные. Ни развлечений, ни нормально оплачиваемой работы, ни образования. От вас, если честно, таких поверхностных выводов не ожидал
К сожалению, из областных центров трудоспособное население валит толпами, раньше в столицу, теперь больше за границу. В банках, которые оформляют заробитчан, огромные очереди практически постоянно .
В Николаеве сегодня курс припал на 5 коп. К вечеру продавали по 24,05, евро -26,40.
razor написав:"Они любят «хайпить» свои позиции, чтобы другие инвесторы последовали их примеру и помогли разогнать стоимость этих активов." , что и делает этот ветеран волстрит
Он не хайпит, а говорит правду. Помните, когда драпанул уркин Эдик Ставицкий, что у него нашли дома? 40 кг золота в слитках. Все умные и богатые при золоте. По крайней мере на счетах деньги не держат. Всегда ищут надежный актив.
нищеброд этот Эдик Ставицкий:
Китайские правоохранители во время обыска в доме бывшего мэра города Ганьчжоу, который ранее занимал также высокие должности в руководстве Компартии, обнаружили 13,5 тонн золота. Как сообщает point.md, хранилище для слитков 57-летний Чжан Ци оборудовал в подвальном помещении. Кроме золота, оттуда были также изъяты крупные суммы денег, а также драгоценности и антиквариат. Чтобы вывезти все это из дома Чжан Ци понадобилось несколько военных грузовиков.
juristkostya написав:Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.
Не уверен, что наше население плодит детей из корыстных побуждений, чтобы поддерживали в старости. В огромном подавляющем большинстве случаев эта история заведомо не окупается по сравнению со средствами вложенными в подьем детей до совершеннолетия. Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.