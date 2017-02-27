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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3435343634373438

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 103
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
17%
17
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
12%
12
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
13
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Вчера вечером откупил европейского по 26.55


https://money24.com.ua/obmin-i-kurs-valut/mekachevo/
Пока, може, и поспешили... :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17

  freeze написав:
juristkostya написав:Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.
Не уверен, что наше население плодит детей из корыстных побуждений, чтобы поддерживали в старости.
В огромном подавляющем большинстве случаев эта история заведомо не окупается по сравнению со средствами вложенными в подьем детей до совершеннолетия.
Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь.
В мене -четверо
1 Ніколи не задумувався над тим яка в нас система охорони здоровя,освіти і скільки дають при народженні
2 Ніколи не розраховував на те ,що в старості мені будуть допомагати (хоча й не зарікаюсь)
3 Ніколи не рахував вартість вищої освіти(двоє закінчили магістратуру,третя на третьому курсі мед,наймолодша ще в школі)
4 Ніколи не рахував окупиться мені чи ні справа вирощування цих чотирьох....

То може діти - це не матеріальне ,а наше моральне майбутнє?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь


Наверное, не в том яблоке, на свет появились... :D
Хотя, вся центральная Африка, в 6-ти часах лету. :mrgreen:
Там за воду народ помирает. :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:В мене -четверо


Будивельник - Умничка!
дарий
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