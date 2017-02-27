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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17
freeze написав:
juristkostya написав:Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.
Не уверен, что наше население плодит детей из корыстных побуждений, чтобы поддерживали в старости.
В огромном подавляющем большинстве случаев эта история заведомо не окупается по сравнению со средствами вложенными в подьем детей до совершеннолетия.
Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь.
В мене -четверо
1 Ніколи не задумувався над тим яка в нас система охорони здоровя,освіти і скільки дають при народженні
2 Ніколи не розраховував на те ,що в старості мені будуть допомагати (хоча й не зарікаюсь)
3 Ніколи не рахував вартість вищої освіти(двоє закінчили магістратуру,третя на третьому курсі мед,наймолодша ще в школі)
4 Ніколи не рахував окупиться мені чи ні справа вирощування цих чотирьох....
То може діти - це не матеріальне ,а наше моральне майбутнє?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17
freeze написав:
Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь
Наверное, не в том яблоке, на свет появились...
Хотя, вся центральная Африка, в 6-ти часах лету.
Там за воду народ помирает.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:21
budivelnik написав:
В мене -четверо
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