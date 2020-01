Додано: Суб 11 січ, 2020 20:26

asti написав: Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20, таким образом мой 100% выход из доллара продолжался ровно 1 год! Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20, таким образом мой 100% выход из доллара продолжался ровно 1 год!

Зачем? Зачем?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/