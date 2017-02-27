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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34363437343834393440>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 103
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
17%
17
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
12%
12
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
13
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Вчера вечером откупил европейского по 26.55


https://money24.com.ua/obmin-i-kurs-valut/mekachevo/
Пока, може, и поспешили... :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17

  freeze написав:
juristkostya написав:Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.
Не уверен, что наше население плодит детей из корыстных побуждений, чтобы поддерживали в старости.
В огромном подавляющем большинстве случаев эта история заведомо не окупается по сравнению со средствами вложенными в подьем детей до совершеннолетия.
Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь.
В мене -четверо
1 Ніколи не задумувався над тим яка в нас система охорони здоровя,освіти і скільки дають при народженні
2 Ніколи не розраховував на те ,що в старості мені будуть допомагати (хоча й не зарікаюсь)
3 Ніколи не рахував вартість вищої освіти(двоє закінчили магістратуру,третя на третьому курсі мед,наймолодша ще в школі)
4 Ніколи не рахував окупиться мені чи ні справа вирощування цих чотирьох....

То може діти - це не матеріальне ,а наше моральне майбутнє?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь


Наверное, не в том яблоке, на свет появились... :D
Хотя, вся центральная Африка, в 6-ти часах лету. :mrgreen:
Там за воду народ помирает. :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:В мене -четверо


Будивельник - Умничка!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:26

  asti написав:Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20, таким образом мой 100% выход из доллара продолжался ровно 1 год!

Зачем?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:34

  flyman написав:
  asti написав:Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20, таким образом мой 100% выход из доллара продолжался ровно 1 год!

Зачем?


всегда, когда я избавлялся от долларов, вскоре гривна неслабо девальвировала, поэтому я глупостей таких не повторяю
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 січ, 2020 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35

  budivelnik написав:То може діти - це не матеріальне ,а наше моральне майбутнє?

А це вже побачимо під старість. Комусь буде матеріальне (якщо діти забезпечуватимуть його старість), а комусь - лише моральне, а може і два в одному вийде 8). Ніколи не знаєш, де знайдеш, а де втратиш ...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35

  freeze написав:
juristkostya написав:Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.


Не уверен, что наше население плодит детей из корыстных побуждений, чтобы поддерживали в старости.
В огромном подавляющем большинстве случаев эта история заведомо не окупается по сравнению со средствами вложенными в подьем детей до совершеннолетия.
Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь.
вы, конечно, можете о чем-то не знать или не задумываться, но объективная реальность от этого никуда не девается. Есть общемировой тренд: лучше соцобеспечение - ниже рождаемость. Даже мигранты из Магреба в Европу буквально во втором поколении уже не заводят столько детей, сколько принято у них в Тунисе, Алжире и пр (при этом другие национальные традиции, типа ритуального закалывания барана на Курбан-байрам, сохраняют на ура). Нет объективной необходимости в детях.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:40

  дарий написав:
  budivelnik написав:В мене -четверо


Будивельник - Умничка!


мир не совершенен, порой беспощадный
и Господь Бог суров, ибо как человеки поймут что такое добро, не познав зла.
и жизнь хороших людей далеко не сахар
в мире полно войн, горя, лишений, страданий, болезней, несправедливости, подлости
Так зачем умножать печаль?
Я ответственный человек, я печаль не умножаю.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 січ, 2020 20:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:40

  freeze написав:Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь


Про мировой уровень и выше нашей стоматологии я уже тут вам рассказывал.
Еще в Америке начали ходить легенды про Институт сердца. Оборудование, специалисты, технологии, услуги … Высший пилотаж даже по западным меркам.
Для интереса позвонил туда и спросил как можно записаться. Без направления семейного ликаря - через полгода. Позвонил знакомым - приходи хоть завтра.
Я не хочу сказать, что так везде и во всем. Но есть островки, которые показывают, что в медицине мы можем быть на передовых рубежах в мире. Но надо быстрее менять систему. С совдепией будет только деградация. Только страховая медицина с бесплатным минимумом!
Ульяна делала все правильно. Эти тоже на правильном пути. 8)
Libo
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