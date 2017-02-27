Пока, може, и поспешили...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пока, може, и поспешили...
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17
В мене -четверо
1 Ніколи не задумувався над тим яка в нас система охорони здоровя,освіти і скільки дають при народженні
2 Ніколи не розраховував на те ,що в старості мені будуть допомагати (хоча й не зарікаюсь)
3 Ніколи не рахував вартість вищої освіти(двоє закінчили магістратуру,третя на третьому курсі мед,наймолодша ще в школі)
4 Ніколи не рахував окупиться мені чи ні справа вирощування цих чотирьох....
То може діти - це не матеріальне ,а наше моральне майбутнє?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:26
Зачем?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:34
всегда, когда я избавлялся от долларов, вскоре гривна неслабо девальвировала, поэтому я глупостей таких не повторяю
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 січ, 2020 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35
вы, конечно, можете о чем-то не знать или не задумываться, но объективная реальность от этого никуда не девается. Есть общемировой тренд: лучше соцобеспечение - ниже рождаемость. Даже мигранты из Магреба в Европу буквально во втором поколении уже не заводят столько детей, сколько принято у них в Тунисе, Алжире и пр (при этом другие национальные традиции, типа ритуального закалывания барана на Курбан-байрам, сохраняют на ура). Нет объективной необходимости в детях.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:40
мир не совершенен, порой беспощадный
и Господь Бог суров, ибо как человеки поймут что такое добро, не познав зла.
и жизнь хороших людей далеко не сахар
в мире полно войн, горя, лишений, страданий, болезней, несправедливости, подлости
Так зачем умножать печаль?
Я ответственный человек, я печаль не умножаю.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 січ, 2020 20:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:40
Про мировой уровень и выше нашей стоматологии я уже тут вам рассказывал.
Еще в Америке начали ходить легенды про Институт сердца. Оборудование, специалисты, технологии, услуги … Высший пилотаж даже по западным меркам.
Для интереса позвонил туда и спросил как можно записаться. Без направления семейного ликаря - через полгода. Позвонил знакомым - приходи хоть завтра.
Я не хочу сказать, что так везде и во всем. Но есть островки, которые показывают, что в медицине мы можем быть на передовых рубежах в мире. Но надо быстрее менять систему. С совдепией будет только деградация. Только страховая медицина с бесплатным минимумом!
Ульяна делала все правильно. Эти тоже на правильном пути.
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