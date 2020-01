Додано: Суб 11 січ, 2020 21:14

Игорь Алексеевич написав: еще пол года назад хотел продать ком недвигу.

аренда была ниже, чем если бы я положил после продажи средства на депозит.

с нового года стоимость аренды увеличилась, а депоз.ставки упали.

теперь не выгодно продавать ком недвигу и держать на деле монеты. выгодно сдавать недвигу в аренду, т.к. доход с аренды стал немного выше, чем депозит.

да и часть свободных денег не под матрасом лежат, а в бетоне, который становится опять хорошим доходом.

Тільки звідки тоді візьмуться гроші на іпотеку, якщо їх знімуть з депозиту?

