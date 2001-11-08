Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02

Proofy написав: prodigy написав: somilitark







по теме: курс немного припал (на 5-10 коп. от пятницы),



пока что боковик и потом вниз до 23,60/70 после 15-го

Орест прогнозировал 25,2 на середину месяца...

походу будет на гривну меньше или даже полторы [/url] по теме: курс немного припал (на 5-10 коп. от пятницы),пока что боковик и потом вниз до 23,60/70 после 15-гоОрест прогнозировал 25,2 на середину месяца...походу будет на гривну меньше или даже полторы [/url]

как это Орест так мог вляпаться, веры нет, что на 24.5 окопаются. Хотя когда 30.12 поперли кто угодно мог про 25.2 вещать.



Вчера вечером откупил европейского по 26.55 как это Орест так мог вляпаться, веры нет, что на 24.5 окопаются. Хотя когда 30.12 поперли кто угодно мог про 25.2 вещать.Вчера вечером откупил европейского по 26.55

Вітаю, якщо прочитати допис, в якому я писав про курс 25,2, то там чітко прописані пояснення і чинники. Є думка, що ще не все втраченоЗ понеділка розпочнеться перший повноцінний робочий тиждень. Активно мав би піти процес конвертації схематозної бюджетної грн, також мали б почати конвертацію сірі і чорні торгові точки, різдвяні ярмарки, "інтернет магазини" і тд. А заробітчани вже в багато кілометрових чергах на виїзд стоять, зливати особливо вже ніхто не буде...На міжбанку може виникнути додатковий інтерес до валюти у тих, хто хоче зробити якісь передоплати в Китай перед їх тривалими вихідними з нагоди Нового року за Східним календарем. Адже наступний тиждень вони ще працюють, а потім уже такоє...Треба взяти до уваги і аномально теплу зиму. Адже в найближчий місяць морозів не видно. Якщо раптом і далі так? Аграрії уже запасаються добривами, пальним, насінням і тд, щоб, в разі чого, стартанути з роботвми, при потребі... Не всі беруть кредити в банках, багато чого і за готівку робиться і певна частина - здача валюти...По ОВДП розраховував, що будуть давати змогу вигідніше продати валюту першим бажаючим, але виглядає, що пятничних 24-23,93 бажаючим вистачилоМоже то вже "Оман" інвестує? Якось дивно в останні дні повітряні судна різного класу, офіційно і не зовсім, снували між тим офшором, Києвом і Москвою...Зрештою, враховуючи останні події в світі, особливо судоми Берліну і Парижу, а також Стамбулу, економічні, і не дуже, події і процеси в світі (включаючи рівні в парах світових та світових і глибоко маргінальних валют) можуть динамічно і суттєво змінюватися.