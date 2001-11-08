мир не совершенен, порой беспощадный и Господь Бог суров, ибо как человеки поймут что такое добро, не познав зла. и жизнь хороших людей далеко не сахар в мире полно горя, лишений, страданий, несправедливости, подлости Так зачем умножать печаль? Я ответственный человек, я печаль не умножаю.
Так може це ви й винуваті що у вас зле, і вам приходиться це зле не розмножувати. В мене може й не все добре-але в загальному добре В дітей зараз краще ніж було в мене То може й добре що ви зникаєте,а ми збільшуємось?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Yuri_61 написав:всегда, когда я избавлялся от долларов, вскоре гривна неслабо девальвировал
То таке... Как, впрочем, и, большинство пересичных, включая валютчиков, независимо от колхозности.
Как-то уже писал, шо если брать гривнедепо с 1996 года даже па 1.80 к баксу с учетом последующих среднегодовых депозитных ставок нормальных финструктур вплоть до 70-80 процентов годовых (без учета попадалова на пирамидах) - доход в баксах однозначный- пусть и не очень большой! (покупательская способность оного не обсуждается - тама минус). Т.е. по сути, тормоз Емеля, пролежавший на печи 25 лет с депо в грн. (токо вовремя отслеживая ставки) - ничего не потерял, в отличии от постоянно перекладывающихся, типа свидомых.
по теме: курс немного припал (на 5-10 коп. от пятницы),
пока что боковик и потом вниз до 23,60/70 после 15-го Орест прогнозировал 25,2 на середину месяца... походу будет на гривну меньше или даже полторы [/url]
как это Орест так мог вляпаться, веры нет, что на 24.5 окопаются. Хотя когда 30.12 поперли кто угодно мог про 25.2 вещать.
Вчера вечером откупил европейского по 26.55
Вітаю, якщо прочитати допис, в якому я писав про курс 25,2, то там чітко прописані пояснення і чинники. Є думка, що ще не все втрачено З понеділка розпочнеться перший повноцінний робочий тиждень. Активно мав би піти процес конвертації схематозної бюджетної грн, також мали б почати конвертацію сірі і чорні торгові точки, різдвяні ярмарки, "інтернет магазини" і тд. А заробітчани вже в багато кілометрових чергах на виїзд стоять, зливати особливо вже ніхто не буде... На міжбанку може виникнути додатковий інтерес до валюти у тих, хто хоче зробити якісь передоплати в Китай перед їх тривалими вихідними з нагоди Нового року за Східним календарем. Адже наступний тиждень вони ще працюють, а потім уже такоє... Треба взяти до уваги і аномально теплу зиму. Адже в найближчий місяць морозів не видно. Якщо раптом і далі так? Аграрії уже запасаються добривами, пальним, насінням і тд, щоб, в разі чого, стартанути з роботвми, при потребі... Не всі беруть кредити в банках, багато чого і за готівку робиться і певна частина - здача валюти... По ОВДП розраховував, що будуть давати змогу вигідніше продати валюту першим бажаючим, але виглядає, що пятничних 24-23,93 бажаючим вистачило Може то вже "Оман" інвестує? Якось дивно в останні дні повітряні судна різного класу, офіційно і не зовсім, снували між тим офшором, Києвом і Москвою... Зрештою, враховуючи останні події в світі, особливо судоми Берліну і Парижу, а також Стамбулу, економічні, і не дуже, події і процеси в світі (включаючи рівні в парах світових та світових і глибоко маргінальних валют) можуть динамічно і суттєво змінюватися.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Игорь Алексеевич написав:еще пол года назад хотел продать ком недвигу. аренда была ниже, чем если бы я положил после продажи средства на депозит. с нового года стоимость аренды увеличилась, а депоз.ставки упали. теперь не выгодно продавать ком недвигу и держать на деле монеты. выгодно сдавать недвигу в аренду, т.к. доход с аренды стал немного выше, чем депозит. да и часть свободных денег не под матрасом лежат, а в бетоне, который становится опять хорошим доходом. а если действительно заработает программа по ипотеке с нормальными процентами, то сразу все начнут переходить с депозитов в недвигу.
Тільки звідки тоді візьмуться гроші на іпотеку, якщо їх знімуть з депозиту?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
juristkostya написав:Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.
Путаете причину и следствие!
В больших городах часто в 3-х комнатных панельках типового образца(68 кв.метров) живут по 3 семьи,у моих близких родственников такая ситуация: мама с папой,пенсионеры,две дочери обзавелись семьями,добавилось на 68 кв.м. метров 2-е мужей и 3-е детей на две новые семьи,итого у каждой семьи по комнате,в туалет постоянно очередь,правда недавно вздохнули с огромным облегчением,когда меньшая дочь с мужем эмигрировали в Израиль и забрали с собой ещё 2-х детишек. Так вот молодые отчётливо, даже в 20 лет понимают,что денег нет даже снимать свой угол,не хватает на кино и сигареты,иногда забежать в Мак,а также какие у нас бесплатная и самая лучшая в мире медицина,бесплатное образование,коммуналка на уровне Швейцарии по отношению к доходам,а также видят у знакомых,как происходят истерики у детей к родителям, с одним часто повторяющимся вопросом:зачем ты меня мама рожала,если мне ничего не можешь дать?(
Вот и всё просто,молодые видя все проблемы с детьми и отсутствие даже перспектив решать сложные вопросы с жильём и достойным зароботком,просто превращаются в гомосапиенс и не заводят детей\ещё больших денежных проблем,также у многих молодых пар просто нет здоровья родить самому,видели вы какие очереди и прайсы на искусственное оплодотворение.
Так что скорее нищета и проблемы уже в раннем возрасте со здоровьем делают своё дело,а не супер пупер уровень прорывов и реформ после второго майдана с вашим кумиром педро.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.