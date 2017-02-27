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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 343834393440344134423443>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 103
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
17%
17
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
12%
12
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
13
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:24

  дарий написав:
  Proofy написав:Вчера вечером откупил европейского по 26.55


https://money24.com.ua/obmin-i-kurs-valut/mekachevo/
Пока, може, и поспешили... :cry:
у нас по 26.55 покупают :) немого откупился. Жду со следующей недели вниз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Грамотно...
Не спеша, поэтапно, согласен. 8)
Востаннє редагувалось дарий в Суб 11 січ, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:29

  дарий написав:Усе...
Сома совсем бомбануло! :D

Почему же? Просто красочно описал пример из жизни :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:31

  lapay написав:Таких квартир кілька відсотків,

Да в Киеве так,а вот в сёлах и небольших городах скоро останутся только бабушки и дедушки с объявами:сдам комнату за коммуналь,продать квартиру можно будет скорее за пару мешков картохи и долг по отоплению, накопленых за последние года "проведения быстрых рыночных реформ в угоду одному рла".
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 11 січ, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:31

  fler написав:
  дарий написав:Усе...
Сома совсем бомбануло! :D

Почему же? Просто красочно описал пример из жизни :roll:
в мрачных тонах как то. У нас все по другому :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Примеров много.
Жизнь - одна.
Кактанада пооптимистичней себя уговаривать.... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:43

  budivelnik написав:В мене -четверо
1 Ніколи не задумувався над тим яка в нас система охорони здоровя,освіти
2 Ніколи не розраховував на те ,що в старості мені будуть допомагати (хоча й не зарікаюсь)
3 Ніколи не рахував вартість вищої освіти


1.Ви,що в іншій країні проживаєте,не в місті Лева?Чи ви вже як "олігарх"який незнає скільки грошей він витрачає,мовляв все з карти.Сумніваюсь.
2.Що це:"ніколи не розраховував, хоча й незарікаюсь.."не лукавте,ви ж все таки сподіваєтесь,це ж, очевидно з вище написанного.
3.Знову лукавите,чи ви ніколи не задумувались чи не задумуєтесь,якщо ваш нащадок,не зможе пройти на бюджет(в різний час по різному) назвемо так "конкурс" то доведеться платити і не тільки за навчання,це якщо в Україні,якщо на заході,тим більше.І ви хочете сказати,що ніколи не задумувались про вартість вищої освіти?
Ну так,теоретично це можливо якщо:
1.Ви доларовий міліонер,якому плювати на такі витрати :lol:
2.Ви" підкаблучник",все що заробляєте віддаєте жінці а в витрати вже не вникаєте.
3.Ви як мій "знайомий",йому просто "пофіг"система охорони здоровя,пенсія,вища освіта.

P.S Виглядає все це Я,Я,Я..,мяко кажучи нескромно,можливо ви так і живете але більшість ні,пересічного все це хвилює.
Востаннє редагувалось shatenerbi в Суб 11 січ, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!
Давайте номер карты Привата - будем помогать! :oops: :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:53

  дарий написав:Как-то уже писал, шо если брать гривнедепо с 1996 года даже па 1.80 к баксу с учетом последующих среднегодовых депозитных ставок нормальных финструктур вплоть до 70-80 процентов годовых (без учета попадалова на пирамидах)

Хто такі "нормальні фінструктури з 70-80% річних"?.. Там "попадалово" майже гарантоване.

Особисто я більше ніж про 33% річних у гривні не пригадую (хоча спеціально цим питанням не займався).
  дарий написав: - доход в баксах однозначный- пусть и не очень большой! (покупательская способность оного не обсуждается - тама минус).
Т.е. по сути, тормоз Емеля, пролежавший на печи 25 лет с депо в грн. (токо вовремя отслеживая ставки) - ничего не потерял, в отличии от постоянно перекладывающихся, типа свидомых. :mrgreen:

"Перекладуватись постійно" - це, звісно, азартна гра, не заощадження.
А заощаджувати у долярі спокійніше...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  shatenerbi написав:Ну так,теоретично це можливо якщо:
1.Ви доларовий міліонер,якому плювати на такі витрати :lol:
Я гривневий
  shatenerbi написав:2.Ви" підкаблучник",все що заробляєте віддаєте жінці а в витрати вже не вникаєте.
Навіть не уявляю ,які в неї трати на сімю ... але які доходи - я знаю , а так як доходи перевищують те що вона тратить - мене не хвилює що і на що...
При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день
  shatenerbi написав:3.Ви як мій "знайомий",йому просто "пофіг"система охорони здоровя,пенсія,вища освіта.
На протязі життя ,здоровям не зловживав.тому надіюсь на швидкий і безболісний кінець коли прийде час, а раз так - мені пофіг система офорони здоровя, пофіг пенсія -бо вона в мене буде мінімальною(ну може трошки вищою за рахунок стажу в 45 років) , пофіг освіта- бо в мене вона є , та що отримали діти(частина) мене може й повністю не влаштовує ,але вона відповідає тим затратам які на неї діти зробили.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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