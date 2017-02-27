Да в Киеве так,а вот в сёлах и небольших городах скоро останутся только бабушки и дедушки с объявами:сдам комнату за коммуналь,продать квартиру можно будет скорее за пару мешков картохи и долг по отоплению, накопленых за последние года "проведения быстрых рыночных реформ в угоду одному рла".
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 11 січ, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
budivelnik написав:В мене -четверо 1 Ніколи не задумувався над тим яка в нас система охорони здоровя,освіти 2 Ніколи не розраховував на те ,що в старості мені будуть допомагати (хоча й не зарікаюсь) 3 Ніколи не рахував вартість вищої освіти
1.Ви,що в іншій країні проживаєте,не в місті Лева?Чи ви вже як "олігарх"який незнає скільки грошей він витрачає,мовляв все з карти.Сумніваюсь. 2.Що це:"ніколи не розраховував, хоча й незарікаюсь.."не лукавте,ви ж все таки сподіваєтесь,це ж, очевидно з вище написанного. 3.Знову лукавите,чи ви ніколи не задумувались чи не задумуєтесь,якщо ваш нащадок,не зможе пройти на бюджет(в різний час по різному) назвемо так "конкурс" то доведеться платити і не тільки за навчання,це якщо в Україні,якщо на заході,тим більше.І ви хочете сказати,що ніколи не задумувались про вартість вищої освіти? Ну так,теоретично це можливо якщо: 1.Ви доларовий міліонер,якому плювати на такі витрати 2.Ви" підкаблучник",все що заробляєте віддаєте жінці а в витрати вже не вникаєте. 3.Ви як мій "знайомий",йому просто "пофіг"система охорони здоровя,пенсія,вища освіта.
P.S Виглядає все це Я,Я,Я..,мяко кажучи нескромно,можливо ви так і живете але більшість ні,пересічного все це хвилює.
Востаннє редагувалось shatenerbi в Суб 11 січ, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
дарий написав:Как-то уже писал, шо если брать гривнедепо с 1996 года даже па 1.80 к баксу с учетом последующих среднегодовых депозитных ставок нормальных финструктур вплоть до 70-80 процентов годовых (без учета попадалова на пирамидах)
Хто такі "нормальні фінструктури з 70-80% річних"?.. Там "попадалово" майже гарантоване.
Особисто я більше ніж про 33% річних у гривні не пригадую (хоча спеціально цим питанням не займався).
дарий написав: - доход в баксах однозначный- пусть и не очень большой! (покупательская способность оного не обсуждается - тама минус). Т.е. по сути, тормоз Емеля, пролежавший на печи 25 лет с депо в грн. (токо вовремя отслеживая ставки) - ничего не потерял, в отличии от постоянно перекладывающихся, типа свидомых.
"Перекладуватись постійно" - це, звісно, азартна гра, не заощадження. А заощаджувати у долярі спокійніше...
shatenerbi написав:Ну так,теоретично це можливо якщо: 1.Ви доларовий міліонер,якому плювати на такі витрати
Я гривневий
shatenerbi написав:2.Ви" підкаблучник",все що заробляєте віддаєте жінці а в витрати вже не вникаєте.
Навіть не уявляю ,які в неї трати на сімю ... але які доходи - я знаю , а так як доходи перевищують те що вона тратить - мене не хвилює що і на що... При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день
shatenerbi написав:3.Ви як мій "знайомий",йому просто "пофіг"система охорони здоровя,пенсія,вища освіта.
На протязі життя ,здоровям не зловживав.тому надіюсь на швидкий і безболісний кінець коли прийде час, а раз так - мені пофіг система офорони здоровя, пофіг пенсія -бо вона в мене буде мінімальною(ну може трошки вищою за рахунок стажу в 45 років) , пофіг освіта- бо в мене вона є , та що отримали діти(частина) мене може й повністю не влаштовує ,але вона відповідає тим затратам які на неї діти зробили.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69