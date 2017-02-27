Просто у некоторых депрессия......
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:00
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Посленовогодняя?
Так еще Старыйновый....
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:05
Libo есть два вида восстановления зубов имплатны в десна и коронки , так вот импланты сделанные в Украине НЕ приживаются (сделанные за границей приживаются а у нас нет) вот по этому у нас в Украине лучше ставить коронки. И это не по наслышке а у знакомой бабушки с имплантами большие проблемы у других бабушек с коронками таких проблем почти нету . Вот вам и о стоматологии, а то что кресла какие то делают по ваших словах это не медицина. Почему пишу - думаю многим в данной теме будет полезно
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:05
с 13 января - только IBAN
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:05
А в чому Орест помилився? Все як казав. Можливо тільки амплітуди не такі великі.
Враховуючи, що НБУ в п'ятницю відкупив близько 150 млн $, Значить попит на 4-х річки 14-го січня буде. Плюс неповернення ПДВ змушує експортерів конвертувати більше валюти, для гривневих виплат.
Виходить дійсно йдемо до 23 (нижче не вірю) і чекаємо реакції по падінню промисловості. Це доволі інерційний процес.
Думаю падіння продовжиться весь перший квартал.
Далі або вся ця ліквідність піде в економіку або на міжбанк із відповідними наслідками.
Щоб не переживати диверсифікуємо активи на користь іноземних валют і спимо спокійно. особисто прийняв для себе стратегію 70/30 валюта/грн
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:06
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все долги физикам выплатил в полном обьеме.
Проценты доходили до 120.
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:09
я не доедаю ... все доллары покупаю вместо еды... куда сбрасывать номер долларовой карты ? Я иду по супермаркету смотрю опа чипсы по распродаже ... упс взять бы две пачки... нет лучше куплю пару долларов
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:12
Ну тогда, когда вернетесь с ветки "Политические дискуссии", поделитесь своим мнением про нашу онкологию:
А если freeze затронул нашу пенсионную систему, то и про нее тоже:
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:14
Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).
Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає
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