Додано: Суб 11 січ, 2020 22:05

Libo есть два вида восстановления зубов имплатны в десна и коронки , так вот импланты сделанные в Украине НЕ приживаются (сделанные за границей приживаются а у нас нет) вот по этому у нас в Украине лучше ставить коронки. И это не по наслышке а у знакомой бабушки с имплантами большие проблемы у других бабушек с коронками таких проблем почти нету . Вот вам и о стоматологии, а то что кресла какие то делают по ваших словах это не медицина. Почему пишу - думаю многим в данной теме будет полезно

идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа